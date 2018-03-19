Авиационные власти России и Узбекистана не смогли договориться об увеличении числа рейсов и общей либерализации авиационной политики. Это следует из протокола переговоров, опубликованного на сайте Росавиации, сообщает CA-News.

По данным российской стороны, с 2014 года число рейсов между Россией и Узбекистаном снизилось почти в два раза. Несколько перевозчиков из России готовы ввести новые рейсы в Узбекистан, потому что это направление считается перспективным. Однако из Узбекистана в Россию может летать только национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» — единственный существующий в стране перевозчик. Она не может на паритетных принципах организовать такое же количество рейсов. Поэтому власти Узбекистана отказались от предложений российской стороны, сообщают российские СМИ.

Также Росавиация пыталась решить вопрос с аэропортом в подмосковном Жуковском. Россия давно добивается снятия ограничений для этого аэропорта, настаивая, что он не является столичным. Однако Узбекистан и другие страны Центральной Азии настаивают на столичном статусе этого аэропорта. Эта позиция была подтверждена и на недавних переговорах.

Между тем, напомним, что Росавиация изменила "Таджик Эйру" и "Сомон Эйру" маршруты полетов в российские города.

Длительность полетов таджикских авиакомпаний в российские города увеличились из-за принятого Росавиацией решения. Отныне таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» должны использовать другие воздушные трассы и летать другим, более длинным маршрутом.

Авиационные власти Таджикистана были уведомлены об этом 7 марта, а новые правила были введены с 8 марта, сообщили «АП» в авиационных кругах.

В телеграмме, которая была отправлена авиационным властям Таджикистана со стороны Главного центра Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации, отмечается, что изменение точек входа\выхода для регулярных рейсов таджикских авиакомпаний связано с перегруженностью трасс.

Изменения маршрутов коснулись всех рейсов из таджикских городов до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Самары, Новосибирск, Красноярска, Иркутска, Казани и Оренбурга.

В авиационных кругах Таджикистана «АП» сообщили, что российские авиакомпании летают по прежним маршрутам, что ставит их в более преимущественное положение, чем таджикские авиакомпании.

К примеру, по новому маршруту полет таджикской авиакомпании до Москвы увеличивается в среднем на час - приблизительно до пяти часов, а до Санкт-Петербурга - примерно на 40 минут.

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