Уже принято окончательное решение о сносе Музея музыкальных инструментов имени Гурминджа Завкибекова (в народе известного, как музей Гурминджа) в начале апреля. Также принято решение о переезде музея в другое место – теперь он будет находиться на ул. Шота Руставели, 8. Об этом «АП» сообщил директор музея Икбол Завкибеков.

«На данный момент для нашей семьи, которая также проживала на территории музея, выделена квартира. Для музея выделено помещение, где будут выставлены экспонаты музея, а также там будет музыкальная студия. Однако площадки для концертов на новом месте уже не будет. Новое место не позволяет этого», - сказал Икбол Завкибеков.

Отметим, что Музей Гурминджа являлся не только музеем в традиционном понимании, но и музыкальной площадкой для исполнителей. Здесь проходили концерты британской группы «Maroon Town», шведской рок-группы «VED», концерты традиционной иранской и индийской музыки, таджикские молодые исполнители и группы постоянно проводили здесь свои творческие вечера, здесь же проходил вечер классики композитора Толиба Шахиди, Далер Назаров, группа Шамс также постоянно организовывали концерты для своих слушателей.

«Молодым ребятам сейчас, чтобы выступить, надо арендовать зал, а это для них очень сложно материально. А мы в теплое время года предоставляли им площадку, где они вживую могли спеть свои песни или играть музыку, которую они создали. На концертах в музее всегда был аншлаг. Люди всегда интересовались, приходили. Концерты всегда были разные. Старались делать и рок, и фьюжен, и джаз, и народные песни исполняли. И это все вживую. Также люди могли прийти к нам, взять в руки инструмент и поиграть. Сам музей живой, и жизнь живая, и музыка живая», - говорил в своем интервью в 2016 году известный певец, солист группы «Шамс» Нобовар Чаноров.

Музей музыкальных инструментов Гурминджа Завкибекова был основан в 1990 году на базе частной коллекции Народного артиста РТ Гурминджа Завкибекова. Талантливый актер, всесторонне одаренный человек, он начал собирать коллекцию с ранней юности.

Сейчас музей насчитывает более 200 экспонатов, привезенных со всех концов Азии. Здесь и струнные, и духовые, и смычковые и ударные инструменты. Самая большая коллекция струнных инструментов: сетары, рубабы, дутары, банджо, танбуры.

Также в музее есть отдел домашнего быта и одежды. Некоторым из экспонатов, выставленным здесь, от 300 до 500 лет. Это серебряные тарелки, бронзовые кувшины, керамика, предметы одежды таджиков.

При музее созданы фольклорный и эстрадно-этнографический ансамбли, которыми теперь руководит сын Гурминджа Завкибекова – Икбол Завкибеков.

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