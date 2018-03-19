В минувшую субботу, 17 марта, на площади 800-летия Москвы прошла торжественная презентация новых флагманов Samsung – Galaxy S9 и Galaxy S9+, которую посетили более 6 тысяч человек. Мероприятие сопровождалось концертной программой с участием звезд таджикской эстрады, танцевального шоу из Москвы и розыгрышем двух смартфонов.

На протяжении нескольких лет корпорация Samsung Electronics, наравне с другими странами, организовывает официальную презентацию своих новых флагманов линейки Galaxy S в Таджикистане, и этот год не стал исключением.

В честь старта продаж Samsung организовал концерт с участием ярких звезд таджикской эстрады: Нигины Амонкуловой, Дамирбека Олимова, Шабнами Сурайё, Баха84, группы «Авесто», рэпера М.One Мастера Исмайла, молодой певицы Мадины Акназаровой, а также танцевального шоу из Москвы.

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«Наша компания давно убедилась в том, что таджикистанцы – самые открытые к инновациям люди. Для нас стало доброй традицией не только знакомить их с нашими продуктами, но и организовывать праздничное мероприятие для всех желающих. Очень здорово, когда бренд собирает своих единомышленников, для которых он работает – отметил Официальный представитель Samsung Electronics, в Республике Таджикистан Далер НУРХАНОВ. – Основной целью нашего представительства является предоставление жителям Таджикистана равные возможности при приобретении наших продуктов, поэтому для них будут предложены специальные условия для приобретения Galaxy S9 и Galaxy S9+».

Кроме того, на мероприятии было разыграно сразу 2 смартфона Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+. Победителями новых смартфонов стали девушка по имени Лиза и молодой человек по имени Мирзоали.

«Я всегда пользовалась смартфонами Samsung, когда я узнала о презентации в социальных сетях то сразу решила ее посетить» - отметила­ ­­­Лиза обладательница смартфона Samsung Galaxy S9.

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