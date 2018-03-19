АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 МАРТА 2018 ГОДА

- В Институте культуры и искусств Таджикистана будет отмечаться День культуры. Перед зданием института будет организована выставка народного творчества и достижений представителей культуры и искусства республики. Начало в 14:00.

- В Душанбе отметят День макарон. 20 марта во Франции пройдет праздник, посвященный пирожному макарон. В самых лучших кондитерских Парижа можно будет попробовать «макароны» по акции, а средства пойдут в организации по борьбе с тяжелыми заболеваниями. В Душанбе в День макарон эти пирожное можно будет попробовать в кафе Mazza Cafe по адресу: Рудаки 32. С 11:00 до 19:00 можно будет не только отведать знаменитое лакомство, но и приобрести майки, картины, открытки, сувениры, и насладиться живой музыкой. Все средства пойдут на благотворительность

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 МАРТА

1943 - Газета «Правда» опубликовала «Письмо бойцам таджикам от таджикского народа», подписанное более чем 390 тысячами трудящихся Таджикской ССР.

2007 - Президент РТ Э. Рахмон принял участие в закладке первого камня Молодежного жилого комплекса и Дворца молодежи

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 МАРТА

1931 - Родился поэт и драматург Файзулло Ансори.

1932 - Родился ученый-фольклорист Асадулло Суфизода.

1940 - Родился дирижер Джурахон Обидов.

1941 - Родился Народный артист Таджикистана Убайдулло Раджабов.

1942 - Родился доктор филологических наук, профессор Парвона Джамшедов.

1952 - Родился писатель Муаззами Ахмад.

1952 - Родился писатель Сафар Амирхон.

1958 - Родился драматург Чумъа Куддус.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -4+1, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, в районе Булункуля 28-30 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/c.Температура: ночью 6-8 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.