Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустами Эмомали в столичном районе Исмоили Сомони 19 марта сдали в эксплуатацию культурно-развлекательный комплекс «Дунёи афсона» («Мир сказок») для детей.

Проект комплекса «Дунёи афсона» был разработан ГУП «Лоихакаш» на основе поручения ГУП «Таджикская алюминиевая компания». Он построен на площади в 2,5 гектара.

Комплекс «Дунёи афсона» построен на территории парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни и имеет 11 видов площадок с аттракционами, предназначенными, в основном, для детей до 12 лет.

В день сдачи в эксплуатацию комплекса «Дунёи афсона» его первыми посетителями стали 20 детей с врожденным пороком сердца, которым при поддержке Эмомали Рахмона были проведены операции. Это дети из городов и районов Горно-Бадахшанской автономной области, Согда, Хатлона и других регионов республики.

Затем президент Таджикистана на улице Омара Хайяма столицы на территории Аграрного университета сдал в эксплуатацию стадион «Душанбе Арена».

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Объект построило ГУП ТАЛКО и он занимает площадь в 1,2 гектара. Стадион «Душанбе Арена» шириной 45 метров и длиной 90 метров построен согласно нормам Международной федерации футбола на 1000 зрительских мест. Эмомали Рахмон дал высокую оценку строительным работам, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что только в 2017 году на территории Душанбе было построено и сдано в пользование 70 спортивных площадок, в 2018 году запланировано строительство более 90 спортивных площадок.

В этот же день Эмомали Рахмон заложил первый камень для строительства предприятия по производству прохладительных напитков «Сиёма».

Сообщается, что на строительство данного объекта будет затрачено 15 млн. сомони. На строительных работах, которые будут продолжаться почти два года, будут задействованы 150 местных рабочих, а со сдачей объекта 50 граждан страны будут обеспечены постоянным местом работы и хорошей заработной платой.

Предприятие «Сиёма» будет построено по заказу ООО «Авеста Групп» подрядчиком ООО «Строй-центр» в районе Исмоили Сомони города Душанбе. Производственное оборудование для предприятия будет доставлено французской компанией «Сидел», имеющей широкую известность в мире.

Река Сиёма находится в 50 км от города Душанбе в живописном ущелье Варзоб. Вода из реки Сиёма в результате многократного диагностирования была признана одной из самых чистых в мире. По результатам исследований специалистов, в том числе и зарубежных, вода из Сиёмы оказывает благотворное влияние на деятельность живого организма, в особенности на мышцы, кишечник, переваривание пищи и очищение организма. Следует отметить, что вода из Сиёмы на международном конкурсе питьевых вод, проведённом в 2001 году в США, была включена в десятку лучших вод мира.

Далее Эмомали Рахмон в торжественной обстановке открыл парк культуры и отдыха «Джавонон».

В церемонии открытия парка культуры и отдыха «Джавонон» приняло участие большое число предпринимателей столицы, активистов и представителей интеллигенции страны.

Строительные работы по благоустройству, ремонту и реставрации этого парка были проделаны за счёт инвестирования администрации города Душанбе и общими усилиями специалистов и строителей столицы.

В рамках реставрационных работ в парке был построен ряд новых объектов, в том числе административное здание, «Картодром», кафе «Азия», «Австралия», водохранилище, павильоны, фонтаны, оснащённые разноцветными лампами, другие вспомогательные сооружения, полностью отремонтированы линии водоснабжения, ночные фонари и линии электропередачи.

Для полноценного отдыха молодёжи в парке также имеются футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, а в другом конце парка — место для занятия физкультурой.

Объект занимает площадь в 130 тыс. 117 квадратных метров.

В этот же день президент Таджикистана принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию отреставрированного железнодорожного моста на проспекте Хафиза Шерози, рядом с комплексом «Наврузгох» столицы.

Проект обновления железнодорожного моста был разработан ООО «COOL DESIGN» а заказчиком и подрядчиком стало ГУП «Рохи охани Точикистон».

В рамках обновления данного моста наряду с ремонтом и реставрацией железнодорожной ветки на нём были установлены железные расписные решётки с осветительным оборудованием.

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