Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России, отметив, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу российского лидера, сообщает CA-News со ссылкой на Reuters.

Представитель Белого дома Хоган Джидли сообщил журналистам, находившимся на борту президентского самолёта, что США все-таки продолжат сотрудничать с Россией в тех сферах, где это возможно.

«Мы будем работать над тем, чтобы развивать отношения с Россией и заставлять платить, когда Россия угрожает нашим интересам, но мы также будем искать то, где можно работать вместе, когда это служит нашим интересам», - сказал Джидли.

«Мы не удивлены результатом», - отметил чиновник, комментируя результаты выборов.

Первыми поздравительные телеграммы в Кремль отправили председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Азербайджана, Беларуси, Армении, Венгрии, Узбекистана, Венесуэлы, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана, Кубы, Молдовы и Кыргызстана, а также лидеры самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.

Европейский Союз обнародовал заявление, в котором говорится об обеспокоенности ЕС по поводу нарушений избирательного процесса во время выборов, особенно в части одностороннего освещения о деятельности кандидатов во время предвыборной кампании, а также ограничением политических свобод.

«Мы ожидаем от России, что там разберутся с нарушениями и недостатками», - говорится в заявлении ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в отличие от Дональда Трампа, позвонил в Кремль, но, как пишет французская пресса, не поздравил президента, а лишь пожелал ему успеха в деле модернизации страны.

Заодно Макрон выразил обеспокоенность действиями союзников России в Сирии: правительственных войск Башара Асада в Восточной Гуте, и турецкой армии в районе Африн.

Французский президент также призвал Путина предоставить информацию о нападении в Солсбери на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Впрочем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Макрон все же поздравил российского президента с победой на выборах. «Да. И поздравил», - сказал Песков.

Канцлер Германии к концу понедельника отправила Владимиру Путину телеграмму, в которой сказала, что «тепло поздравляет его с перевыборами», добавив, что сейчас «как никогда важно продолжать диалог друг с другом и продвигать отношения между нашими странами и народами».

Незадолго до этого пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт уточнил, что между Берлином и Москвой есть целый ряд разногласий по различным вопросам - от российской политики до конфликтов на востоке Украины и в Сирии.

«Тем не менее, продолжение контактов с Россией чрезвычайно важно для нас», - добавил он.

Еще позже официальные поздравления Путину направили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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