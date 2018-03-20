Президент Таджикистана Эмомали Рахмон с рабочим визитом сегодня утром улетел в Нью-Йорк.

В данной поездке президента сопровождают глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов, помощник главы государства по вопросам внешних связей Азамшо Шарифи, сообщает пресс-служба главы государства.

В Нью-Йорке глава Таджикистана примет участие в мероприятиях ООН, посвященных Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития».

Источник «АП» в правительстве страны сообщил, что в Нью-Йорке также запланированы встречи Эмомали Рахмона с руководством ООН, в том числе с Генсеком организации Антониу Гутерришем.

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