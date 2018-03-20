Узбекистан и Таджикистан планируют запустить в этом году не менее четырех автобусных маршрутов.

Это стало возможным благодаря соглашению между правительствами двух стран о международном автомобильном сообщении, подписанному во время визита в Таджикистан Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает узбекское агентство новостей Подробно.uz.

"Мы планируем запустить в этом году регулярное автобусное сообщение между городами Термез - Душанбе, Ташкент - Худжанд, Фергана - Худжанд, Самарканд - Пенджикент и ряд других маршрутов, связывающих Узбекистан и Таджикистан", - сказал заместитель начальника Узбекского агентства автомобильного транспорта Шаалим Шавахабов.

Напомним, парламент Таджикистана ратифицировал 19 марта подписанное с Узбекистаном Соглашение «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга», а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще 14 марта подписал постановление, согласно которому соглашение было утверждено, и гражданам Таджикистана было позволено ездить без виз в Узбекистан с 16 марта.

Данное соглашение предусматривает безвизовую поездку граждан Таджикистана и Узбекистана сроком до 30 дней.

С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение.

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