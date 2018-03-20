Таджикская алюминиевая компания» планирует в 2018 году закупить у Узбекистана природный газ в объеме, который составит примерно 30% от общей потребности предприятия в этом топливе. Остальные 70% ТАЛКО продолжит производить на собственном оборудовании по синтезированию газа из местного угля, также добываемого компанией собственными силами, сообщили «АП» в ТАЛКО.

Контракт на поставку природного газа из Узбекистана в Таджикистан на днях был подписан газораспределительными компаниями двух стран. Согласно подписанному документу, Узбекистан предоставит в 2018 году Таджикистану около 126 миллионов кубометров природного газа на общую сумму 15,1 миллионов долларов.

Узбекистан будет продавать Таджикистану «голубое топливо» по цене 120 долларов за каждую тысячу кубометров, что является более чем в два раза дешевле существующих на данный момент мировых цен.

По данным ТАЛКО, цена на природный газ, предлагаемая узбекскими партнерами, фактически сопоставима цене синтезированного из угля газа, производимого таджикским алюминиевым предприятием.

«Включение природного газа в производственный процесс не потребует каких-либо дополнительных финансовых вложений ТАЛКО, поскольку после перехода в апреле 2012 года на производство обожженных анодов с использованием синтезированного газа предприятие вплоть до сегодняшнего дня продолжало осуществлять плановое техническое обслуживание оборудования, работавшего на природном газе», - сообщили в компании.

При этом в компании сообщили, что ТАЛКО и РУСАЛ фактически завершили работу по согласованию технических моментов, связанных с организацией совместного производства обожженных анодов, одним из которых являлся вопрос использования природного газа.

«Намерение ТАЛКО производить закупку в Узбекистане природного газа, вероятно, будет способствовать ускорению процесса согласования коммерческой части договоренностей между нашими компаниями», - сообщили в Департаменте информации и связи с общественностью ТАЛКО.

Напомним, Таджикская алюминиевая компания и ее дочерние предприятия подписали с узбекскими компаниями пять договоренностей о сотрудничестве на общую сумму около 460 миллионов долларов.

В частности, таджикский алюминиевый гигант и АО «Узбекнефтегаз» подписали Меморандум о взаимопонимании относительно финансирования пуска 200 электролизеров на ГУП «ТАЛКО».

Общая сумма данной договоренности, которую планируется реализовать в 2018-2020 годы, оценивается в 320 миллионов долларов.

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