Текущую ситуацию в энергетической отрасли страны и подробную техническую информацию по приоритетным инвестиционным проектам (в частности, по Рогунской ГЭС и CАSA – 1000) обсудили участники научно-практический семинара на тему «Перспективы развития энергетического сектора Таджикистана».

Мероприятие было организовано министерством энергетики и водных ресурсов РТ (МЭВР) совместно с Таджикским техническим университетом имени академика Осими (ТТУ) при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Целью данного мероприятия было ознакомление студентов и молодых преподавателей энергетического факультета ТТУ со стратегией правительства РТ по развитию сектора энергетики, а также вкладом JICA в ее реализацию.

Участники ознакомились с инновациями в области энергосбережения, узнали о деятельности JICA в республике и ее стипендиальных программах, а также имели возможность задать свои вопросы ключевым сотрудникам МЭВР.

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В дополнение к этому, представители министерства поделились со студентами японским опытом в области возобновляемых источников энергии, который они получили во время своих стажировок на учебных курсах JICA в Японии. В завершении семинара была достигнута предварительная договоренность об организации выезда студентов ТТУ на подстанцию «Промышленная» города Душанбе, реабилитация которой запланирована на 2018-2020 годы в рамках грантовой помощи JICA.

Ожидается, что данный визит улучшит практические навыки молодого поколения по установке и техническому содержанию новейшего электроэнергетического оборудования, которые им пригодятся в будущем.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместно создания знаний JICA, ранее называемой Тренинг – курсы, превысило более 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельско развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 33 проекта на общую сумму более 341 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 259 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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