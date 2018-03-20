Накануне международного праздника Навруз сотрудники компании «МегаФон Таджикистан» провели модернизацию оборудования в местах традиционных массовых гуляний по всей Республики Таджикистан. Это позволит абонентам оператора звонить близким и делиться в интернете фотографиями и видео даже при высокой загруженности сети.

Навруз, как и другие крупные праздники всегда становится серьезным испытанием для мобильной сети. Ровно год назад в дни праздников абоненты «МегаФон Таджикистана» прокачали интернет-трафик, равный более одного миллиона фотографий. Большая часть нагрузки выпала на базовые станции 4G, установленные в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар (бывший Курган-Тюбе). А жители городов Пенджикент, Куляб, Вахдат и многих других городов и районов нашей страны смогли сёрфить в сетьях третьего поколения.

Каждый год абоненты оператора ставят новые «праздничные» рекорды по числу звонков и объемам передачи данных. Прогнозируя активность современных пользователей мобильного интернета – цифровых абонентов, подключающихся на тарифы линейки «Включайся!», которые делятся своими впечатлениями в режиме онлайн в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники», а также на основе показателей прошлых лет, специалисты технического департамента оператора пришли к выводу, что очередной прирост «праздничного» трафика составит до 50%. С учетом этих данных пропускная способность сети в местах проведения массовых мероприятий увеличена в два раза. Это позволит оборудованию связи обеспечить стабильно высокие скорости мобильного интернета при возросшем числе абонентских устройств, одновременно зарегистрированных в сети. Как показало тестирование, если годом ранее на отправку одного праздничного фото абонент «МегаФона» тратил в среднем 7-8 секунд, то сейчас – порядка 3-5 секунд.

«Зная, что в праздничные дни есть повышение нагрузки на сеть, наши технические специалисты начали готовиться к национальному празднику заранее, – рассказывает Анатолий Изюмников, Исполнительный директор компании «МегаФон Таджикистан». – Навруз – это праздничное настроение и радостные эмоции, это то, чем можно и нужно делиться с родными. Мы сделали все, чтобы каждое мобильное фото, а их уже миллионы, было успешно отправлено в интернет, и этот день был ярким и радостным. Также хотелось бы от имени нашей Компании поздравить с Наврузом — праздником весны и началом Нового Года! Пусть в вашей жизни произойдет обновление, которое является символом праздника. Желаем счастья, радости вашему дому! Пусть новый год станет благополучным и удачным для каждого из вас и для наших семей»!