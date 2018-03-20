Посольство Индии передало 10 автомашин скорой помощи в различные районы Таджикистана. Новые кареты скорой помощи получили Ашт, Канибадам, Пенджикент, Исфара, Темурмалик, Хорог, Ишкашим, Мургаб, Шамсиддин Шохин и Пяндж.

Посол Индии в Республике Таджикистан г-н Сомнатх Гош передал ключи и документы транспортных средств представителям регионов. В своем выступлении он подчеркнул, что в качестве стратегического партнера Индия привержена оказанию помощи Таджикистану в его социально-экономическом развитии, и всякая помощь оказывается без каких-либо условий.

В своем выступлении г-н Шайдулло Шарипов, начальник Департамента здравоохранения и инновационных технологий Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, выразил благодарность правительства Таджикистана правительству Индии за эту дружескую помощь.

В 2013 и 2015 годах Индия ранее оказывала помощь в предоставлении автомашин скорой помощи районам в регионе ГБАО. Сотрудничество между Индией и Таджикистаном в области здравоохранения расширяется, так как многие таджики посещают Индию для получения финансово доступного и качественного медицинского лечения и консультаций.