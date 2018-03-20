В Таджикистан приехала первая группа туристов из Узбекистана. Группу из 15 человек в душанбинском аэропроту "хлебом-солью" встретили представители туристических компаний страны.

В Душанбе на площади «Дусти» у памятника Исмоили Сомони прошла своеобразная акция знакомства «Салом, Таджикистан», в которой представители туркомпаний рассказали о туристических возможностях и об услугах, которые предоставляют эти компании.

Фото Комитета по развитию туризма

Большинство из приехавших изъявили желание посетить лечебницы и санатории Таджикистана, сообщили «АП» в Комитете по развитию туризма РТ.

Напомним, парламент Таджикистана ратифицировал 19 марта подписанное с Узбекистаном Соглашение «О порядке пребывания граждан двух стран на территории друг друга», а президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще 14 марта подписал постановление, согласно которому соглашение было утверждено, и гражданам Таджикистана было позволено ездить без виз в Узбекистан с 16 марта.

Данное соглашение предусматривает безвизовую поездку граждан Таджикистана и Узбекистана сроком до 30 дней.

С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение.

В комитете отметили, все эти нововведения способствуют увеличению потока туристов из соседней страны.

Фото Комитета по развитию туризма РТ

По данным источника, большинство туристов, прибывших из Узбекистана в Таджикистан, интересуются лечебным, оздоровительным и экологическим туризмом. Такие санатории и лечебницы, как Ходжаобигарм, Шохамбари, Оби шур, Вахдат, Зумрад привлекают их внимание.

Кроме этого, туристам интересны природные заповедники и озера, мир флоры и фауны РТ, в частности, озеро Искандеркуль, Хафткуль, Ромит, Аловуддинские озера, Фанские горы и пр.

Историко-культурные памятники также в списке мест посещения для узбекистанских туристов.

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