Для чего при приготовлении суманака в казан кидают камешки? И кто должен готовить главное праздничное блюдо? Об этом вы узнаете из нашей праздничной инфографики.
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