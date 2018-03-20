Страна: Великобритания, Австралия, США

Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения

Режиссер: Уилл Глак

Премьера в Душанбе: 22 марта, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам: 2350025, 988885801

Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород к грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами. Многие сцены с участием актёров снимали в Австралии.