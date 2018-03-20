Март, как оказалось, самый "кукольный" месяц в году. Девятого марта принято отмечать день рождения самой известной в мире куклы - Барби, а 21 марта признан Международным днем кукольника. Интересно, что и в Таджикистане издревле изготавливают своих Барби. Причем, различных видов. Мастерица Наргис Оймахмадова изготавливает уникальные куклы из экологически чистых материалов.

Мамины куклы

Вата, ткань, нитки, иголка и в редких случаях, проволока – вот и все, что необходимо для изготовления таджикской куклы. Пожалуй, мы забыли назвать самое главное – умелые руки и терпение. Именно эти качества необходимы мастерице по изготовлению кукол.

Наргис Оймахмадова – выпускница факультета иностранных языков Душанбинского госуниверситета им. Айни, а нынче – преподаватель в одной их престижных международных школ, занимается изготовлением кукол уже 15 лет. Этому ремеслу она научилась у своей матери – известной пианистки Хосият Олимовой.

- В 90-е годы, в годы гражданской войны, когда нам с сестренкой было по 8-10 лет, и мы мечтали играть в куклы, а тогда игрушек для детей было не достать, мама решила сделать нам подарок. Ведь издавна кукла была не только игрушкой, но и оберегом для ребенка. Мама взялась за иголки с нитками и уже скоро у нас были самые красивые куклы, - рассказывает Наргис. - Так как мама дополнительно занималась музыкой с иностранцами, которые работали в международных организациях, однажды она пригласила их к нам в гости. И когда они увидели наши куклы, то попросили маму изготовить такие и для них, чтобы они увезли с собой национальные поделки. Вот так, маме потихоньку начали делать заказы.

По признанию Наргис, работы ее матери были настолько востребованы, что пришлось звать на помощь соседок, а на заработанные в те годы деньги, она смогла приобрести даже квартиру.

«Но тогда мастеров было меньше, и курс доллара ценился. А теперь среди ремесленников большая конкуренция, а на вырученные деньги особенно не наживешься», - признается Наргис. Позже, уже став взрослыми, они с сестрой тоже научились шить своих кукол. За 15 лет кукол модернизировали.

Куклы из ваты

Хотя современные игрушки делаются из разных материалов: пластика, дерева, текстиля, фарфора, наша героиня изготавливает их из ваты. Причем, двух видов: каркасные из проволоки, благодаря которой, куклы могут двигать ручками и ножками и мягкие, которые шьются исключительно из ваты и материи. На первый вид у Наргис уходит до двух дней, на второй – до 10 часов, но по нашей просьбе она изготовила небольшую куклу за пару часов.

Наргис усаживается поудобнее и начинает свою работу. Она объясняет, что для работы она использует абсолютно любой текстильный материал из того, что имеется дома или приобретенный в магазине: лен, хлопок, фетр, кружева и ленты для украшения. Волосы куклы делаются из шерстяных ниток, а для того чтобы создать черты лица, она вышивает.

Для создания лица и конечностей наша рукодельница использует второсортный однотонный ситец, он придает кукле телесный цвет. Этим материалом она легко обтягивает основу, заполняя ватой. Получается небольшой шарик, позже мы узнаем, что это головка будущей куклы. К ним прибавляются еще два шарика меньшей формы – руки.

Потом из ткани красного цвета она делает еще два шарика – это ножки куклы. По словам Наргис, выкройками для создания кукол она не пользуется, все делает на глаз, благо, навыки так выработаны, что весь процесс она выполняет механически.

Кстати, только одежду для кукол (которая, кстати, набивается ватой и одновременно выполняет функцию тельца), мастерица шьет с помощью машинки, остальное – ручная работа. Так как наша кукла – таджичка Барбигуль, то глаза и брови мастерица вышивает черными нитками, причем, брови соединяет в одно целое, как это видим у многих таджикских красавиц. Из красных ниток она вышивает ротик. Вязальные черные нитки складываются косичками и пришиваются к голове. Из национальной тесьмы для штанов – шерозов Наргис вырезает отрезок, который за несколько минут превращается в тюбетейку. Всего несколько штрихов и… Барбигуль готова.

Дорогие сердцу куклы

Дочка Наргис – Фируза первая, кто «апробирует» мамины куклы, благо у малышки их достаточно. Она усаживает новую куколку вместе с другими – там есть и девушки, и парни. Причем, некоторые куклы-мужчины имеют бороду. Ткань для одежды кукол она подбирает тщательно: для мужчины из Горной Матчи – обязателен бекасаб, для девушки из Бадахшана – белый шелк с красной вышивкой, для кулябской - чакан. Но больше всего, по признанию мастерицы, спросом пользуются куклы в атласном платье.

Из всех кукол, которые имеются в ее доме, Наргис особенно дорожит двумя.

- Эту куклу в атласном платье я случайно нашла в детском саде, куда ходил мой сын, - рассказывает мастерица, - Она сделана моей мамой лет 20 назад, и я обменяла ее на другую куклу. Вторая кукла в белом чакане – моя работа, эта кукла всегда улыбается и мне она нравится.

Наргис Оймахмадова является членом Союза ремесленников Таджикистана и уже 10 лет выставляет свои работы на различных ярмарках ремесел. Она признается, что в последнее время появилось больше мастеров, изготавливающих куклы, поэтому ей трудно конкурировать.

«Но те, кто покупает мои куклы, а это в основном, иностранные гости, считают, что они - экологически чистые, так как изготавливаются только их хлопка и тканей, не содержащих синтетику. При этом, высоко ценится «hand made» - моя ручная работа», - говорит Наргис.

По ее признанию, «кукол-девочек» приобретают чаще, чем «кукол-мужчин», хотя есть покупатели, которые хотят купить сразу «парочку».

Куклы, как дети

«Конечно, куклы из ваты изготавливают во всем мире, - отмечает мастерица. - Но национальные куклы, которые мы делаем, это ведь таджикский сувенир, который увозят с собой туристы и поэтому через куклу важно показать наш национальный наряд и украшения. Куклы тоже можно считать символом Таджикистана».

Между тем, Наргис Оймахмадова признается, что сами таджики куклы покупают неохотно, предпочитают приобретать для своих детей Барби китайского производства, которые иногда могут быть вредны для их здоровья.

«Некоторые считают, что изготавливать кукол – это грех, так как они связаны с колдовством и наводят порчу, - грустно констатирует она. - А однажды, на выставке, когда какой-то мужчина с ребенком, спросив о стоимости куклы, обидел меня, возмутившись, что «за мусор» я беру 10 сомони. Я тогда чуть не заплакала, ведь для изготовления этого «мусора» я трачу очень много времени и сил, вложив частичку своей души. Мои куклы мне дороги также как и собственные дети…».

Думаем, маленьким таджикистанцам необходимо прививать любовь и доброту через национальные традиции и культуру, в нашем случае, через куклы. Ведь кукла помогает нам увидеть и понять себя.

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