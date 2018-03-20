Визит первого мультимиллиардера из Непала Бинода Чаудхари завершился встречей президента компании Chaudhary Group с представителями отечественных СМИ, которая состоялась в новом инновационном месте - Parking. В ходе неофициальной встречи один из богатейших людей Азии предсказал светлое будущее Таджикистану, и рассказал о том, что делает его счастливым. Он также поделился интересными кейсами с таджикскими стартаперами.

Бинод Чаудхари посетил Душанбе в рамках своего центрально-азиатского турне, во время которого он презентует свою автобиографическую книгу "Игра по-крупному: вдохновляющая история первого миллиардера Непала".

Приезд гостя в Таджикистан был организован группой компаний 55 Group совместно с кыргызстанской Inspire Central Asia.

В Душанбе непальский миллиардер провел неполных три дня, за которые успел провести несколько важных встреч с представителями госструктур и предпринимателями, а также побывал в прямом эфире радио «Азия-Плюс», презентовал книгу и поделился историей своего успеха в Hayatt Regency Dushanbe.

По признанию самого г-на Чаудхари, он доволен результатами своего визита в Душанбе, и обещал вернуться сюда еще:

"Мне понравилось в Душанбе по нескольким причинам. Во-первых, я чувствую себя здесь как дома, хотя путешествую я много, до 20 перелетов в месяц. Во-вторых, мне нравится общаться с молодыми людьми, у которых горят глаза. Таджикистан – небольшая страна, но, как мне показалось, здесь все кипят энергией, хотят что-то изменить, заработать. И это очень хорошо".

Бинод Чаудхари считает, что у Таджикистана - большое будущее, в особенности сейчас, когда страна решает проблемы со своими соседями.

По его мнению, не за горами те дни, когда страна выйдет на принципиально новый уровень развития. Миллиардер из списка Forbes призвал активно развивать туристический сектор в стране и провести тотальный самоанализ:

"За дни своего пребывания в Душанбе я был поражен природой, музыкой, архитектурой и культурой страны. Даже учитывая, что я увидел лишь сотую долю того, чем на самом деле богат Таджикистан. А когда я посетил комплекс «Кохи Навруз», у меня сложилось впечатление, что я оказался в таком же великом историческом месте, как Тадж-Махал!"

По мнению Чаудхари, у Таджикистана есть абсолютно все, чтобы стать крупным туристическим центром - и хорошее географическое положение, и культура, и история, и природа. Но страна пока мало связана с остальным миром и нуждается в сильном, качественном представлении ее миру, тесном сотрудничестве государства с частным сектором, считает он.

На вопрос, что мотивирует мультимиллиардера к той активной деятельности, которую он ведет, г-н Чаудхари ответил, что это точно не деньги:

- Деньги играют большую роль в современном мире, но это не самоцель, не смысл моей жизни. Это «топливо», которое позволяет мне достигать поставленной цели. Мое предназначение, как мне кажется, заключается в том, чтобы менять жизни конкретных людей. Деньги сделали меня более ответственным - перед моей страной, перед людьми. Но я люблю свою работу, она делает меня счастливым. Любимая часть моей деятельности – путешествия, и возможность делиться своим опытом и наработками с новым поколением, писать книги и встречаться с такими же людьми, как я.

В заключение г-н Чаудхари отметил, что планирует сотрудничать с компаниями Центральной Азии, в частности с группой компаний 55 Group по поддержке инновационных проектов. Он призвал молодёжь Таджикистана верить в свои силы, создавать и выводить таджикские брэнды на мировой уровень.

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