Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало стандарты оснащения дошкольных учебных заведений играми, игрушками, мебелью, оборудованием и другими техническими средствами, сообщает CA-NEWS (UZ).



Согласно информации Минюста, теперь в детских садах должно быть все для физического и умственного развития ребенка, а также для его безопасности. В обязательном «наборе» и оснащение детсадов видеокамерами.

Средства видеонаблюдения с функцией онлайн просмотра через интернет должны быть установлены в комнатах и игровых площадках учебного заведения, передают местные СМИ.



Кроме того, для физического развития и закалки ребенка, предупреждения плоскостопия и искривления осанки в садах появятся специальные дорожки, релаксационные кресла, воздухоочистители и стерилизаторы. Для умственного и интеллектуального развития ДОУ в обязательном порядке приобретут развивающие игры «Банк», «Почта», «Ферма», «Автостоянка», многофункциональные сцены и уголки творческой деятельности.