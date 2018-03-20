На здании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 марта, в честь Международного Дня охраны водных ресурсов, появится световая инсталляция с изображением в том числе озера Сарез.

Фотография под названием "Спящий дракон Центральной Азии - озеро Сарез. Мургаб", которая была отобрана для инсталяции, сделана таджикским фотохудожником Акмалом Усмановым.

«Ко мне обратились представители ООН с просьбой разрешить использовать мою работу. Тема дня в ООН будет "Природа и вода". Я дал согласие на ее использование и в печатной продукции ООН», - поделился с «АП» сам фотограф.

Акмал Усманов – фотохудожник, участник российских и международных фотовыставок и победитель конкурсов. Является победителем фотоконкурса Best of Russia, лучшая фотография России.

Участвовал на фотовыставках «Дружба Народов» в Москве, Государственного исторического музея, Худжанд, Х Международный фотофестиваль «Фотопарад в Угличе».

Усманов также сообщил, что с 1 марта до 1 апреля в Москве в Художественном музее им. И.В.Цветаева РГГУ проходит его персональная выставка - "Путь реки - От Согдианы до Сангтуды".

А мы предлагаем вам несколько снимков, снятых Акмалом Усмановым.