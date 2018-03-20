Программа экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Посольства США в Душанбе передала Правительству Республики Таджикистан в качестве безвозмездной помощи Региональный учебный центр по экспортному контролю и не распространению Оружия массового поражения (ОМП).

Данный проект, стоимостью в 370 тысяч долларов США, состоит из четырех открытых площадок с навесом для обучения, симулированного контрольно-пропускного пункта с инспекционной будкой и входом для транспортных средств и пешеходов, а также из конференц-зала, сообщается на сайте посольства США.

Данный региональный центр окажет существенную помощь Агентству по ядерной и радиоционной безопасности в усовершенствовании системы профессионального обучения его персонала методам пресечения и быстрого выявления оружия массового поражения, а также обычных видов вооружений, для пресечения незаконных материалов и других форм контрабанды, пересекающих границы Таджикистана.

В церемонии официального открытия нового регионального учебного центра в Душанбе приняли усатие поверенный в делах Посольства США в Таджикистане Кевин Коверт, президент Академии Наук Республики Таджикистан Фарход Рахими и Директор Агенства по ядерной и радиоционной безопасности Ильхом Мирсаидов.

Выступая на церемонии, г-н Коверт отметил, что у правительства Соединенных Штатов и Правительства Республики Таджикистан общие цели в борьбе с угрозой оружия массового поражения и средств, связанных с ним и в сохранении безопасности границ Таджикистана.

"Посольство США посредством программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) радо оказать содействие Агентству по ядерной и радиоционной безопасности по наращиванию его потенциала в области профессионального обучения. Это, в свою очередь, позволит агентству значительно улучшить усилия по борьбе с угрозой контрабанды, в том числе реальной угрозой оружия массового поражения", - отметил американский дипломат.

Кевин Коверт подчеркнул, что посольство США намерено продолжить поддерживать Агентство по ядерной и радиоционной безопасности Академии наук Республики Таджикистан для предоставления современного оборудования, обучений и улучшения инфраструктуры. Вышеназванный учебный центр будет использоваться не только как Центр для Таджикистана и стран Центральной Азии, а также будет местом проведения международных мероприятий.

В сообщении отмечается, что данный объект является частью многочисленных проектов помощи, осуществляемых Посольством США в Республике Таджикистан от имени американского народа.

С 1992 года Правительство Соединенных Штатов предоставило помощь в размере более 1,8 миллиарда долларов США на содействие развитию экономического роста, демократических институтов, секторов здравоохранения и образования, а также обеспечению безопасности Таджикистана.