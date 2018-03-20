Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший страну с 2007 по 2012 годы, был задержан утром 20 марта в полицейском участке Нантера в пригороде Парижа. Саркози явился туда на допрос по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года ливийским лидером Муаммаром Каддафи, пишет Медуза.

Политик впервые согласился поговорить с полицейскими по поводу этих обвинений. Вместе с ним допрошен его советник и бывший член французского правительства Брис Ортефе. У правоохранительных органов есть 48 часов, чтобы назначить меру пресечения Саркози.

Расследование о возможном финансировании Ливией избирательной кампании Саркози, по итогам которой он стал президентом, открыли еще в 2013 году. В деле по обвинениям в коррупции, превышении должностных полномочий и отмывании средств официально не было подозреваемых.

В 2011-м сын Каддафи Саиф аль-Ислам в эфире Euronews потребовал от Саркози вернуть средства, которые Ливия выделяла ему до и после предвыборной кампании. Французский президент отверг ливийские обвинения. Он назвал их местью семьи Каддафи, разозлившейся на то, что Франция сыграла ключевую роль в свержении режима Каддафи.

В апреле 2012 года французский расследовательский сайт Mediapart опубликовал документы за подписью главы ливийской разведки, в которых говорилось о согласии Триполи выплатить 50 миллионов евро на поддержку кампании Саркози. Договоренность об этом якобы была достигнута Брисом Ортефе на встрече с ливийцами еще в октябре 2006-го. Согласно французским законам, кандидат не имеет права использовать иностранное финансирование, а также тратить на избирательную кампанию более 21 миллиона евро.

Саркози называл материалы Mediapart фальшивкой. Однако французский суд признал подлинность части документов, добытых журналистами, и разрешил использовать их в полицейском расследовании. В 2016 году французско-ливийский бизнесмен Зияд Таккидин подтвердил Mediapart, что он присутствовал на встрече Ортефе с ливийскими политиками, а затем собственноручно перевез в чемоданах из Триполи в Париж пять миллионов евро наличными для Саркози. Посредником в этой операции якобы выступал будущий министр внутренних дел Клод Геан. Ему также пришлось объясняться по «ливийскому делу», когда на его счетах были обнаружены незадекларированные 500 тысяч евро. Полиция считала источником средств Триполи. Сам Геан утверждал, что деньги были им выручены от продажи двух картин.

В январе 2018 года в Лондоне по запросу французской стороны был задержан, но потом отпущен под залог в один миллион фунтов стерлингов бизнесмен Александр Джури. Париж подозревает его в содействии в отмывании средств, выделенных на кампанию Саркози. Джури якобы был владельцем виллы на юго-востоке Франции, которую выкупил по завышенной цене ливийский инвестиционный фонд Libyan African Portfolio под руководством бывшего финансиста Каддафи Башира Салеха. Прибыль от этой сделки — более пяти миллионов евро — также была перенаправлена на президентскую кампанию Саркози, считает следствие. Кроме того, Джури якобы впоследствии помог эвакуировать Салеха в ЮАР после падения режима Каддафи в обмен на то, что тот будет отрицать ливийское участие в кампании Саркози.

Николя Саркози также должен предстать перед судом по так называемому «делу Bygmalion» о финансировании его президентской кампании 2012 года. По версии следствия, партия Саркози «Союз за народное движение» (сейчас называется «Республиканцы») получила от PR-агентства Bygmalion более 18 миллионов евро, которые затем были скрыты и не учтены в качестве расходов на перевыборы Саркози, которые он в итоге проиграл Франсуа Олланду. Бывший президент отвергает и эти обвинения.