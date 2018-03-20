АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21-26 МАРТА 2018 ГОДА

На праздник Навруз Таджикистан отдыхает 6 дней – с 21 по 26 марта.

- 21 марта с 9 утра в парках культуры и отдыха «Дружба народов» в районе Фирдавси, парке имени Айни в районе Исмоили Сомони, на площади «800-летия Москвы» в районе Шохмансур и парка им. Мироненко в районе Сино начнутся праздничные концертные программы с участием мастеров искусств.

- 21 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон полетит в Нью-Йорк, где примет участие в мероприятиях ООН, посвященных Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». В Нью-Йорке также запланированы встречи Эмомали Рахмона с руководством ООН, в том числе с Генсеком организации Антониу Гутерришем.

- С 21 по 24 марта в «Касри теннис» будут проходить соревнования по теннису среди юношей и девочек на Кубок "Пойтахт-2018".

- 22 марта в душанбинском «Боги Ирам» (ботанический сад) пройдет однодневный Фестиваль культуры и туризма под названием «Навруз - наследие культурного туризма». Фестиваль начнется в 11 часов и продлится весь день.

- 22 марта Государственный русский драматический театр им. Вл. Маяковского приглашает на спектакль "Бунт невесток" в постановке режиссера Х. Мустафаева в Государственном Таджикском Академическом театре им. А. Лохути (3 этаж). Начало в 14.00.

- 25 марта в столичном комплексе «Наврузгох» состоится грандиозное театрализованное представление.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 МАРТА

Праздник Навруз.

День Земли.

Всемирный день поэзии.

2015 - Эмомали Рахмон открыл после реконструкции парк культуры и отдыха имени таджикского классика Камола Худжанди, где появился семиметровый памятник поэту.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 22 МАРТА

День воды.

1934 – Вышел в свет первый номер газеты «Рабочий Ходжента» (ныне «Ленинабадская правда»).

1989 – Cостоялся Первый республиканский конкурс красоты «Маликаи Навруз» ("Принцесса Навруза").

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 МАРТА

Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Международный день метеорологии.

2006 – Открыт автомобильный 5-километровый тоннель «Истиклол» под Анзобским перевалом.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 МАРТА

2011 - Президент открыл в Согде несколько промышленных предприятий, в том числе крупнейшую прядильную фабрику «Олим-Текстайл».

2015 - Эмомали Рахмон заложил в степи Сомгар основу нового города, и предложил назвать его Сайхун.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 25 МАРТА

1930 – Сдан в эксплуатацию Курган-Тюбинский хлопкоочистительный завод.

1930 – Вышел в свет первый номер газеты «Рохи колхозчи» (ныне «Хакикати Ленинобод»).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 МАРТА

2009 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел с первым официальным визитом в Монголию, где подписано пять таджикско-монгольских документов о сотрудничестве.

2014 – Эмомали Рахмон отбыл в Кабул на празднование Навруза. По итогам состоявшейся встречи с Хамидом Карзаем подписано шесть новых документов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 МАРТА

1900 - Родился писатель и переводчик Хасан Ирфон.

1904 - Родился писатель, драматург Мухиддин Аминзода.

1911 - Родился Народный хафиз Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фазлиддин Шахобов.

1915 - Родился доктор филологических наук, профессор Додочон Точиев.

1927 - Родился лауреат премии Рудаки Абдумалик Бахори.

1955 - Родился биолог Химоиддин Юлдошев.

1961 - Родился профессор, заслуженный деятель Таджикистана Абдусалом Миралиев.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 22 МАРТА

1943 – Родилась ученый-литературовед профессор Мунира Шахиди.

1959 - Родился балетмейстер, народный артист Таджикистана Файзулло Каримов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 МАРТА

1982 – родилась журналист Гайсина Лилия.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 МАРТА

1915 - Родился певец и музыкант, Народный артист Таджикистана Джурахон Искандаров.

1932 - Родился русскоязычный писатель Таджикистана Шавкат Харисов.

1940 - Родился писатель, журналист Зухуриддин Суяри.

1956 - Родился искусствовед Султонали Худойбердиев.

1959 - Родился журналист, лауреат премии Лохути Отабек Гоибов.

1963 – Родился журналист Абдуразок Салимзода.

1973 – Родился журналист Фахриддини Холбек.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 25 МАРТА

1923 – Родился писатель Хилолиён Аскар.

1938 - Родился журналист Киргизбек Чоршанбиев.

1945 - Родился писатель Обид Исмати.

1946 - Родился экс-глава Союза писателей Таджикистана Мехмон Бахти.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -1+4, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 11-16 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, в районе Булункуля 24-26 мороза, днем 3-8 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 0-5 тепла, днем 15-20 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 12-14 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 22 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков,. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с, мгла. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 23-25 тепла

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 9-11 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями, в долинах местами дождь, в горных районах осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -2+3, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, местами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 15-20 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -3+2, днем 6-11 тепла, по ВГБАО ночью 10-15 мороза, в районе Булункуля 29-31 мороза, днем 1-6 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями, в долинах местами дождь, в горных районах осадки (дождь, снег), гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 17-19 тепла.

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла..

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 25 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.