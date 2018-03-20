АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 МАРТА 2018 ГОДА

- В Пенджикенте с участием Эмомали Рахмона пройдут торжества, посвященные празднованию Навруза.

- В столичном комплексе «Наврузгох» состоятся соревнования по национальной борьбе гуштингири.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 МАРТА

2009 - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вылетел с первым официальным визитом в Монголию, где подписано пять таджикско-монгольских документов о сотрудничестве.

2014 – Эмомали Рахмон отбыл в Кабул на празднование Навруза. По итогам состоявшейся встречи с Хамидом Карзаем подписано шесть новых документов, укрепляющих сотрудничество двух стран.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 МАРТА

1944 - Родилась оперная певица, Заслуженная артистка Таджикистана Роза Муллоджанова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 МАРТА 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с, местами усиление до 18-23 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью -2+3, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 9-14 тепла, по ВГБАО ночью 9-14 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 20-25 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, временами усиление до 20-25 м/c. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 22-24 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.