Уроженец Таджикистана хит-мейкер Толибджон Курбанханов посвятил президенту России Владимиру Путину новую, четвертую уже песню. Песня "Номер 1 (Президент Путин)" появилась в сети накануне президентских выборов в России.

В предверии президентских выборов в России "АП" собрала несколько стихов и песен наших соотечественников, посвященных Владимиру Путину.

Был среди них и предприниматель, торгующий автомобилями, Толибджон Курбанханов. Кстати, Толибджон имеет уже и российское гражданство, поэтому для россиян он тоже - соотечественник.

Первую свою песню, по признанию самого Толибджона, он сочинил в 2000-м, но выложил ее накануне выборов президента в 2012 году, после митинга на Болотной площади. В своих интервью он отмечал, что сочиняет песни про Путина «искренне, честно, от своего сердца».

Вот строчки из его первой, нашумевшей песни про Владимира Путина, в то время - премьер-министра России, которую он назвал «ВВП»:

ВВП — спас страну! ВВП — он защищает!

ВВП — поднял Россию и все больше развивает.

ВВП спас народ! ВВП — оберегает!

ВВП, когда во власти, он стабильность сохраняет.

Но набрав миллионные просмотры в инете, таджикский хитмейкер на этом не остановился и вскоре создал новый хит под названием «Спасибо тебе, Боже, за Владимира», который собрал в Рунете за несколько дней свыше полмиллиона просмотров:

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Я подниму бокал за здоровье,

Чтобы у него сбылись все желания.

Спасибо тебе, Боже, за Владимира

За моего героя и кумира

Ведь я не один на свете такой

Все больше нас, кто согласен со мной…

Третья песня "С юбилеем, господин президент!" в честь Путина прозвучала накануне его 60-летия, когда Толибджон Курбанханов снял клип и выложил ее в интернете.

«07.10.52 года. Великий город Ленинград,

Простая мать Мария родила Владимира,

Не смогла даже предполагать…

Добился всех высот на этом свете,

За семью, за Россию остается в ответе,

Ведь он часть истории...», – поет в ролике Курбанханов на фоне красот Санкт-Петербурга. В кадре также крупно показывают наручные часы Толибджона, на циферблате которых красуется надпись "Я люблю Путина".

Толибджон установил абсолютный рекорд по творчеству, посвященному президенту России Владимиру Путину. Четыре его клипа с песнями о Путине можно прослушать тут.

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