В международный день счастья, который отмечается сегодня – 20 марта, мы разобрали свои фотоархивы и нашли снимки, на которых - самое настоящее счастье.
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