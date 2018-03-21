Страна: Китай, США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Стивен Денайт

Актеры: Цзин Тянь,Скотт Иствуд, Джон Бойега, Адриа Архона, Чарли Дэй, Ринко Кикути, Берн Горман, Дастин Клер, Ник Е. Тарабэй, Кэйли Спэни

Премьера в Душанбе: 22 марта, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Команда пилотируемых роботов-защитников остановила вторжение гигантских инопланетных монстров. Великая битва за Тихоокеанский рубеж ознаменовала новую главу в истории человечества. Однако война только начинается… Пришло время нового поколения отстаивать своё право на Землю.