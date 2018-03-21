Вопрос приобретения самолетов обсуждался 19 марта на переговорах руководства «Сомон Эйр» с президентом компании «Embraer Commercial Aviation» Джоном Слэттери.

Отечественная частная авиакомпания намерена купить восемь современных самолётов нового поколения Embraer Е-190 Е2 для осуществления внутренних и региональных полетов, сообщили в пресс-службе "Сомон Эйр".

Финансирования данной покупки, возможно, будет осуществляться через экспортно-кредитный банк Бразилии по схеме финансового лизинга.

Самолёты Embraer Е-190 Е2 с компоновкой кресел до 100 посадочных мест позволят авиакомпании «Сомон Эйр» расширить географию полетов, а также сократить расходы на рейсах с невысокой коммерческой загрузкой.

Переговоры авиакомпании «Сомон Эйр» были начаты на основании государственной программы по развитию сферы гражданской авиации Республики Таджикистан и обновлению парка авиакомпании, отмечают в пресс-службе.

На сегодняшний день авиакомпания «Сомон Эйр» летает в Германию, ОАЭ, Турцию, Китай, Россию и Казахстан. В парке авиакомпании самолёты Боинг 737-300, -800 и -900.