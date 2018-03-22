Сегодня во всех уголках страны празднуют главный весенний праздник – Навруз. Фотокорреспондент "АП" побывал в Гиссарской крепости. Смотрите, как красочно здесь проходит праздник.

Культурно-массовые и развлекательные мероприятия и массовые гуляния прошли во многих городах и районах республики. В столице сегодня с самого утра начались гулянья в парках культуры и отдыха «Дружба народов», парке имени Айни, на площади «800-летия Москвы» и в парке им. Мироненко.

22 марта в столице пройдет Фестиваль культуры и туризма под названием «Навруз - наследие культурного туризма». В этот день туристические компании представят гостям и туристам праздник Навруз как туристический бренд Таджикистана, а также покажут туристические возможности республики.

Нозим Каландаров, Asia-Plus 1 /22

25 марта в столичном комплексе «Наврузгох» состоится грандиозное театрализованное представление. 26 марта в этом же комплексе пройдут соревнования по национальной борьбе гуштингири, а 31 марта здесь же состоятся конные скачки.

Также основные праздничные мероприятия Навруз в этом году пройдут в городе Пенджикент и в Бохтаре (Курган-Тюбе).

Напомним, на праздник Навруз Таджикистан отдыхает 6 дней – с 21 по 26 марта.