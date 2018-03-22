Торжественный прием по случаю Международного праздника Навруз, организованный Секретариатом ШОС, прошел 21 марта в Пекине.

Гостей праздника встречали яркие весенние цветы и выставка национально-прикладного искусства. В центре зала был установлена чаша с проросшей пшеницей.

Когда призывные звуки карная — духового музыкального инструмента народов Центральной Азии, возвестили начало торжественного приёма, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов поздравил присутствующих с приходом долгожданной Весны.

«Сегодня — Международный день Навруз. Вот уже три тысячелетия Навруз объединяет миллионы людей на планете своими непреходящими духовными ценностями и светлыми чаяниями. В этот день, как в никакой другой, люди черпают силы и вдохновение в единении с природой, объединяются с целью преобразования своего дома и окружающего мира, утверждения в нем толерантности и созидательного начала, взаимного уважения и взаимопонимания. Навруз приглашает людей жить в гармонии с природой, крепить добрую волю, наводить устойчивые мосты дружбы и сотрудничества, развивать и обогащать диалог культур и цивилизаций, вместе строить безопасное и процветающее будущее, что полностью отвечает принципам «шанхайского духа», - отметил он.

1 /28

Рашид Алимов напомнил, что в праздничном зале собрались не только представители народов семьи ШОС, но и многих стран и континентов.

«Это лучшее отражение главного предназначения Навруз: объединять людей во имя мира, сохранения нашей планеты для будущих поколений, во имя процветания всех народов земли»,- заявил Генсек.

На мероприятии также были продемонстрированы видео поздравления Чрезвычайных и Полномочных послов государств-членов организации, Спецпредставителя правительства КНР в ШОС и коллектива Секретариата ШОС.

Колоритная музыка и танцы народов ШОС, демонстрация модной одежды, разнообразные блюда и кулинарные изыски, традиционные для наврузовского стола, обогатили весенний праздник.

Большой интерес и живой восторг у гостей вызвала масштабная фотовыставка, посвящённая Международному марафону ШОС, который прошел 31 декабря 2017 года в Куньмине (провинция Юньнань, КНР).

Международный день Навруз в Пекине собрал на праздничном приеме свыше 400 гостей, среди которых были послы и представители аккредитованных в КНР дипломатических миссий, известные общественные деятели и ученые, журналисты, представители деловых и культурных кругов.

В сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный Cписок нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта «Международным днем Навруза».

Секретариат ШОС традиционно организует приёмы по случаю наступления Нового года по григорианскому календарю, китайского нового года — Чунцзе — по Лунному календарю и Международного дня Навруз.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus