Новый детский парк "Дунёи афсона" «"Мир сказок") был сдан в эксплуатацию 19 марта специально к празднованию Навруза. В честь праздника власти города объявили, что в течение трех праздничных дней аттракционы будут работать бесплатно. Возможно, это и стало причиной наплыва такого количества людей в парк 21 марта.

Наплыв детей оказался столь бурным, что уже к полудню через несколько часов после открытия больше половины каруселей и сказочных персонажей были уже сломаны, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Мы начали работу в 10 утра, и к этому времени перед входом толпилось столько посетителей, что мы потеряли дар речи. Уже через час у динозавров, которые двигаются и издают звуки, не было зубов, а у некоторых каким-то образом отвалились хвосты", — говорит охранник парка.

По его словам, с потоком людей не смогли справиться 15 сотрудников парка, в связи с чем на помощь немедленно были вызваны столько же милиционеров. Однако присоединившиеся инспектора тоже не смогли долго противостоять толпе.

К 16:00 вечера сотрудникам "Дунёи афсона" пришлось закрыть двери парка развлечений и не впускать посетителей - детей и взрослых просили подождать в связи с внеплановым перерывом - в это время бригада мастеров пыталась разобраться с произошедшим погромом. Кстати, эти меры вызвали возмущение у посетителей.

"А я не пойму, почему они возмущаются, в то время как именно из-за их вандализма нам уже дважды за сегодня пришлось вызывать мастеров, чтобы те устранили неполадки. Вот и сейчас, как вы видите, стоит большая очередь, а мы впустить не можем, поскольку мастера пытаются вставить снова отвалившиеся детали", - сетовал охранник.

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Кроме сломанных аттракционов, на территории парка появились горы мусора. Так, через несколько часов после открытия "Мир сказок" буквально утопал в разбросанных пакетах, пустых пластиковых бутылках из-под газировки, грязных салфетках и одноразовых тарелках.

"Зря они объявили, что в честь Навруза три дня аттракционы будут работать бесплатно для всех. Скорее всего, такой ажиотаж возник именно из-за этого. Я, честно, не думала, что увижу такой ужас — столько людей, столько грязи вокруг. Пропадает не только всякое желание веселиться, но и вообще нет никакого чувства праздника из-за увиденного. Мне очень жаль всех, кто старался создать эту красоту в Душанбе. К сожалению, не все могут ценить и беречь", - сказала женщина с двумя детьми.

Культурно-развлекательный комплекс "Дунёи афсона" ("Мир сказок") в Душанбе был сдан в эксплуатацию 19 марта 2018 года перед праздником Навруз.

На открытии парка лично присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали.

"Мир сказок" расположился на площади в 2,5 гектара на территории парка культуры и отдыха имени Садриддина Айни. В парке расположились 11 видов площадок с аттракционами для детей в возрасте до 12 лет.

"В мире сказок" для детей Душанбе построены карусели, спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и теннис. Но особое внимание заслуживают огромные фигуры динозавров, которые двигаются и издают звуки.

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