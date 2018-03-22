Вопросы улучшения транспортного парка Таджикистана с целью повышения уровня обслуживания пассажиров авиакомпаниями страны были обсуждены 21 марта в Нью-Йорке в ходе встречи президента Таджикистана Эмомали Рахмон с представителями компании «Боинг».

В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества с данной компанией в сферах транспорта, перевозки пассажиров.

Фото пресс-службы главы государства

Стороны выразили уверенность в развитии сотрудничества для реализации планов и намерений по улучшению качества обслуживания в сфере перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба главы государства.

Самолеты «Боинг»в Таджикистане используют две отечественные авиакомпании – национальная авиакомпания «Таджик Эйр» и частная авиакомпания «Сомон Эйр».

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