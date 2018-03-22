В день праздника Навруз 21 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Встреча состоялась в рамках участия Эмомали Рахмона в конференции, посвященной началу Международного десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Глава Таджикистана поблагодарил Антониу Гетерриша за постоянную поддержку водных инициатив Таджикистана, выразив уверенность в том, что Десятилетие «Вода для устойчивого развития» послужит решению водных проблем и реализации целей на международном, региональном и национальном уровне, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Повестки 2030, реформирования деятельности ООН по миру и безопасности, а также национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года, разработанная в рамках Программы развития ООН с целью достижения Целей устойчивого развития.

На встрече было отмечено, что Таджикистан в рамках претворения водной повестки ООН 20-22 июня текущего года проведет в Душанбе Международную конференцию по водным вопросам.

Также на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в эффективном использовании энергии и воды на благо народа Таджикистана и региона, а также в реализации «Устойчивой энергии для всех».

Антониу Гутерриш отметил, что всесторонне поддерживает водные инициативы Таджикистана, подчеркнув необходимость предотвращения изменения климата посредством использования возобновляемых источников энергии, которыми богат Таджикистан.

Касаясь вопросов безопасности, было отмечено, что в рамках Национальной антинаркотической стратегии Таджикистана в сотрудничестве с ООН, Европейским союзом, ОБСЕ 3-4 мая в Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня по вопросам совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

Стороны обсудили афганскую проблематику, в частности, вопросы обеспечения мира и стабильности в Афганистане, участие Таджикистана в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры этой страны посредством соединения автотранспортных магистралей двух стран, строительства CASA-1000 и др.

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