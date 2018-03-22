В день праздника Навруз 21 марта президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Встреча состоялась в рамках участия Эмомали Рахмона в конференции, посвященной началу Международного десятилетия «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Глава Таджикистана поблагодарил Антониу Гетерриша за постоянную поддержку водных инициатив Таджикистана, выразив уверенность в том, что Десятилетие «Вода для устойчивого развития» послужит решению водных проблем и реализации целей на международном, региональном и национальном уровне, сообщает пресс-служба главы государства.

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На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией Повестки 2030, реформирования деятельности ООН по миру и безопасности, а также национальная стратегия развития Таджикистана до 2030 года, разработанная в рамках Программы развития ООН с целью достижения Целей устойчивого развития.

На встрече было отмечено, что Таджикистан в рамках претворения водной повестки ООН 20-22 июня текущего года проведет в Душанбе Международную конференцию по водным вопросам.

Также на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в эффективном использовании энергии и воды на благо народа Таджикистана и региона, а также в реализации «Устойчивой энергии для всех».

Антониу Гутерриш отметил, что всесторонне поддерживает водные инициативы Таджикистана, подчеркнув необходимость предотвращения изменения климата посредством использования возобновляемых источников энергии, которыми богат Таджикистан.

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Касаясь вопросов безопасности, было отмечено, что в рамках Национальной антинаркотической стратегии Таджикистана в сотрудничестве с ООН, Европейским союзом, ОБСЕ 3-4 мая в Душанбе пройдет Международная конференция высокого уровня по вопросам совместной борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом.

Стороны обсудили афганскую проблематику, в частности, вопросы обеспечения мира и стабильности в Афганистане, участие Таджикистана в восстановлении социальной и экономической инфраструктуры этой страны посредством соединения автотранспортных магистралей двух стран, строительства CASA-1000 и др.

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