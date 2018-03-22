В Таджикистане от задержки роста страдают более 20% детей в возрасте до пяти лет. Об этом говорится в исследовании, недавно проведенном Всемирным банком.

Согласно документу, больше всего риску задержки роста подвержены дети из таджикских домохозяйств, не потребляющих разнообразные и высококалорийные продукты, не имеющих доступа к чистой воде и проживающих в неадекватных санитарных условиях.

Данное исследование специалисты интегрировали выборки двух отдельных репрезентативных на национальном уровне исследований, которые одновременно проводились в Таджикистане в конце 2016 года. Такой вид исследования позволяет проанализировать детерминанты недоедания в едином формате. Результаты показывают тесную взаимосвязь между недоеданием и количеством потребляемых пищевых калорий, разнообразием пищи, доступом к услугам водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ), доступом к медицинским услугам и практикой ухода.

Фото World Bank

Показатели задержки роста и недоедания у детей в Таджикистане значительно отличаются в сельской и городской местности. Страдающие от недоедания дети в основном живут в сельской местности в районах республиканского подчинения и Хатлонской области, за которыми следует сельская местность в Согдийской области. В Горно-Бадахшанской автономной области населения меньше, чем в других регионах, но относительно высокий уровень задержки роста у детей.

В исследовании приводятся рекомендации, как органы власти в Таджикистане могли бы бороться с недоеданием и задержкой роста у детей. Например, интервенции по питанию, которые охватывают несколько факторов риска, могут дать более высокие результаты, чем интервенции, ориентированные на какую-либо одну депривацию. Можно было бы внедрить программы, решающие вопросы неадекватности питания — с точки зрения, как количества поступающих в организм калорий, так и разнообразия потребляемых продуктов питания. Интервенции по мерам политики должны быть в основном ориентированы на сельскую местность, где риски недоедания значительно выше.

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