Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года и выявило самые популярные зарубежные страны выездного туризма у российских туристов в 2017 году.

По данным ТурСтат, число выездных поездок из России в Таджикистан в 2017 году выросло до 116 тысяч, что по сравнению с 2016 годом больше на 5%.

Всего в прошлом году россияне совершили почти 40 млн турпоездок за рубеж. Это на 25% больше, чем в 2016 году.

Самой популярной страной выездного туризма россиян с 4,5 млн турпоездок в 2017 году стала Турция. За ней следуют Абхазия (4,34 млн), Финляндия (3,33 млн), Казахстан (2,98 млн), Украина (2,28 млн), Китай (2 млн), Эстония (1,73 млн), Польша (1,23 млн), Германия (1,23 млн) и Таиланд (1,1 млн.).

Таджикистан занял 40 место по числу зарубежных турпоездок из России.

Последнее место в рейтинге заняла Португалия, это государство путешественники из РФ посетили 47 тысяч раз.

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