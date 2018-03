Британские и американские издания от The Guardian до блогов о высоких технологиях начали публиковать инструкции о том, как удалить свой аккаунт в фейсбуке — или хотя бы максимально защититься от кражи персональных данных, передает Медуза.

Повод — стихийная кампания #deletefacebook, которая началась в знак протеста против того, как социальная сеть обращается с данными пользователей. К кампании присоединился даже один из создателей мессенджера WhatsApp, который сейчас принадлежит Facebook.

#удалифейсбук

Хэштег #deletefacebook начал набирать популярность после публикации расследований в The Guardian и The New York Times о деятельности британской компании Cambridge Analytica. Эта организация с помощью психологического теста (за его прохождение платили деньги) получила данные 50 миллионов пользователей фейсбука, в том числе сведения о том, что они лайкали. На основе этих сведений Cambridge Analytica предоставляла услуги микротаргетированного размещения политической рекламы.

Компания нарушила сразу несколько правил социальной сети и американские законы: пользователям не говорили, что их данные (и данные тех, с кем они в друзьях) будут использовать в коммерческих целях; в компании работали в основном британцы и канадцы, которым законодательство США запрещает заниматься политикой. Достоверно известно, что услугами Cambridge Analytica пользовались предвыборные штабы республиканцев Теда Круза и Дональда Трампа, а также сторонники «Брекзита».

И в Cambridge Analytica, и в Facebook обо всем этом знали, но никаких мер не предприняли. Насколько успешна была такая реклама — вопрос спорный; руководитель Cambridge Analytica Алекс Никс (сейчас он отстранен от работы) в разговорах с клиентами утверждал, что без него Дональд Трамп никогда бы не победил. Представители кампании за выход Великобритании из ЕС называли услуги CA бессмысленными.

Сколько людей последовали призывам удалить свои аккаунты в фейсбуке, достоверно неизвестно. В начале недели хэштег #deletefacebook вышел в тренды твиттера, но ненадолго. Тем не менее, его поддержали многие известные в IT-индустрии люди, в том числе один из создателей мессенджера WhatsApp Брайан Эктон. Сам WhatsApp с 2014 года принадлежит Facebook, но Эктон (состояние — 6,5 миллиарда долларов) с прошлого года не занимается мессенджером.

«Время пришло. #удалифейсбук», — написал Эктон.

«Не понимаю, как кто-то может продолжать пользоваться фейсбуком», — заявил актер из сериала «Кремниевая долина» Кумэйл Нанджиани. Известный IT-инвестор и создатель в прошлом известной блог-платформы Weblogs (из нее вырос сайт Engadget) Джейсон Калаканис не просто раскритиковал Facebook, но и объявил о выделении 700 тысяч долларов на создание «нового фейсбука» — по 100 тысяч семи различным командам.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, прокомментировав ситуацию, заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. «Но мы также совершили ошибки, и нам нужно сделать больше», — написал он.

По его словам, теперь Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты; для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор.

Facebook также проверит все приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года; разработчики, не согласные на проведение проверки, будут удалены с платформы.

По словам Цукерберга, в 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные 50 миллионов пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это, однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

«Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — заявил Цукерберг.

После публикаций об утечке 50 миллионов данных пользователей фейсбука акции упали. Утром во вторник, 20 марта, в кампусе Facebook состоялось собрание для сотрудников, посвященное Cambridge Analytica и тому, как социальная сеть реагирует на кризис. В социальной сети утверждают, что Цукерберг сейчас чуть ли не круглосуточно работает над решением проблемы. Как пишет The Atlantic, в социальной сети узнали о публикации расследований за несколько дней до того, как они вышли.

