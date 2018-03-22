Росавиация приняла в начале марта решение, согласно которому таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр» должны использовать другие воздушные трассы и лететь более длинным маршрутом. Авиационные власти Таджикистана приняли ответные меры…

Длительность полетов таджикских авиакомпаний в российские города увеличились из-за принятого Росавиацией решения.

Телеграмму с уведомлением авиационные власти Таджикистана получили от Росавиации 7 марта, новые правила были введены с 8 марта, сообщили «АП» в Минтрансе РТ.

По данным источника, изменения маршрутов коснулись всех рейсов из таджикских городов до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сургута, Самары, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Казани и Оренбурга.

В среднем продолжительность полетов по этим направлениям увеличилось от 30 до 50 минут.

«Согласно нововведениям были изменены точки входа и выхода в пределы Российской федерации. Таким образом, Росавиация искусственно создала неблагоприятные условия для таджикских авиакомпаний, пассажиры испытывают новые неудобства. С увеличением расстояния, увеличивается и расход топлива, соответственно компании вынуждены повысить цены на авиабилеты», - заявил источник в Минтрансе Таджикистана.

По словам источника, в связи с этим авиационные власти Таджикистана незамедлительно обратились с письмом-возражением на решение Росавиации.

«В течение семи дней ответа с обоснованием решения от Росавиации не последовало, и авиационные власти приняли ответные «адекватные зеркальные меры»: с 16 марта для российских авиакомпаний, работающих на линиях авиасообщения между российскими и таджикскими городами, были изменены точки «входа и выхода» в пределы Таджикистана. Соответственно время полета для российских авиакомпаний в города Таджикистана также увеличилось, в среднем до получаса», - заявил источник в Минтрансе.

В заключении источник отметил, что скандал авиационных властей России и Таджикистана происходит на фоне невыдачи разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в республику.

Напомним, Минтранс России в начале этой недели выразил обеспокоенность в связи с непредставлением транспортным ведомством Таджикистана разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в республику.

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь – Душанбе. Начиная с 12 марта 2018 г. это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», - говорится в заявлении на сайте Минтранса РФ.

В нем также отмечалось, что заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются неподтвержденными по неизвестным причинам.

Российское транспортное ведомство призвало Минтранс Таджикистана «соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках действующих международных договоренностей».

«В случае если у авиационных властей Таджикистана имеются дополнительные вопросы по урегулированию данной ситуации, авиационные власти России выражают готовность начать переговорный процесс 22 или 23 марта в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании «Уральские авиалинии», - подчеркивалось в заявлении.

Там же было отмечено. что российская сторона последовательно выступает за соблюдение достигнутых договоренностей и надеется на готовность таджикской стороны укреплять и развивать сотрудничество между нашими странами в области воздушного транспорта.

«В случае неподтверждения программы полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» по всем вышеуказанным маршрутам, согласно поданным заявкам, российская сторона оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика», - заявили тогда в Минтрансе РФ.

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