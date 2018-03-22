По предварительным расчетам, в культурно-массовых и развлекательные мероприятиях в культурно-историческом комплексе «Калъаи Худжанд» (Худжандская крепость) приняли участие более 10 тысяч горожан и жителей пригородов Худжанда.

Утро Навруза в древнем Худжанде началось со звуков карная и сурная, доиры и таблака, а также весенних песен и мотивов. Праздничность и яркость пространству придавали чистые и украшенные тюльпанами, розами и другими многоцветными цветами улицы и площади города, а также красочные плакаты, вывески и билборды в честь Навруза.

По всей территории места проведения торжеств по случаю Навруза – в культурно-историческом комплексе «Парк Камоли Худжанди» были разбиты более 90 палаток и множество рядов с атрибутами Навруза. Каждая отдельная палатка имела свой колорит, содержание и смысл. Если одна палатка презентовала народные ремесла, то другая - наврузовский дастархан.

В торжествах приняли участие заместитель премьер-министра страны Махмадтохир Зокирзода, председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, глава города Худжанда Маъруф Мухаммадзода, зарубежные и местные гости.

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Зарубежных гостей также приятно удивили выступления спортсменов и мастерство юношей в таких национальных играх, как бодбаракпаррони и лалакпаррони (запуск летучих змеев), чиллак (игра в чижики), лянка, ошукбози (игра в мослы), аргамчинбози (перетягивание каната), лаппак и другие.

Заместитель премьер-министра страны Махмадтохир Зокирзода выступая с праздничной речью, передал жителям города Худжанда и области поздравления и наилучшие пожелания президента страны.

После выступлений и поздравлений состоялся грандиозный концерт с участием лучших артистов и групп города, в котором были отражены все национальные традиции Навруза. Массовые гуляния жителей и гостей областного центра продолжались до поздней ночи.

21 марта в центральном парке культуры и отдыха города Хорога состоялись торжественные мероприятия в честь Навруза. В торжествах приняли участие тысячи жителей города и районов ГБАО, представители разных регионов Таджикистана и гости из других стран мира.

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С раннего утра в парке открылись выставки и ярмарки, на которых были представлены сельскохозяйственная и лесная продукция, саженцы, изделия народного ремесленничества, энергосберегающие технологии, туристические сувениры, а также традиционные блюда и одежда.

Всех присутствующих поздравил председатель области Шодихон Джамшед, от имени президента Таджикистана и правительства РТ население ГБАО поздравил первый заместитель премьер-министра страны Давлатали Саид, которые пожелал жителям области процветания и благополучия.

После вручения грамот представителям различных сфер деятельности и ветеранам труда, началась концертная программа с участием известных деятелей искусства ГБАО, которая продолжалась до вечера.

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