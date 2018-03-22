Сегодня в душанбинском «Боги Ирам» (ботанический сад) прошел фестиваль культуры и туризма «Навруз - наследие культурного туризма».

Фестиваль организован Комитетом по развитию туризма РТ при поддержке президента Федерации футбола Таджикистана Рустама Эмомали.

В нем приняли участие все туристические компании Таджикистана, которые представили гостям праздник Навруз, как туристический бренд Таджикистана.

Со всех регионов Таджикистана на фестиваль съехались мастера искусств - певцы и музыканты, народные умельцы представили свои изделия.

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Кроме этого, в фестивале приняли участие практически все посольства, аккредитованные в Таджикистане, и представили посетителям культуру и традиции своих стран.

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