Акционеры компании Tesla решили платить Илону Маску самую большую зарплату наемного менеджера в мире в размере $ 2,6 млрд в год, сообщает CA-News со ссылкой на CNBC.

Согласно условиям, оговоренным с Маском, в течение ближайших 10 лет материальная компенсация будет ему выплачиваться в форме передачи в собственность акций компании. Это произойдет путем осуществления 12 траншей, каждый из которых будет равен 1% текущего числа акций Tesla.

Первый транш гендиректор получит лишь после того, как капитализация Tesla превысит $100 млрд. Каждый следующий денежный перевод будет перечисляться после того, как данный показатель будет увеличиваться еще на $50 млрд. Таким образом, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме, Маск должен гарантировать увеличение капитализации Tesla до более чем $650 млрд.

Формально одобренная сумма компенсации, исходя из нынешней стоимости акций, равна $2,6 млрд. Однако в случае успешной реализации всех целей и роста общей капитализации Tesla, состояние Маска может увеличиться за 10 лет на $55,8 млрд. Сейчас журнал Forbes оценивает его личный капитал в чуть более $20 млрд.

Как сообщает Bloomberg, за решение проголосовали 73% участников собрания акционеров. Против решения выступили те владельцы акций, которые по работе зависят от Маска или его брата Кимбала, входящего в совет директоров Tesla.

Маск помимо Tesla занимается проектом разработки ракеты для полетов на Марс, а также стартапом Neuralink, целью которого является создание искусственного интеллекта.

В прошлом месяце Маск заявлял, что в случае появления надежного преемника он покинет пост руководителя Tesla и сосредоточится на других проектах.

Однако акционеры посчитали, что большая зарплата побудит Маска не только остаться, но и сосредоточить внимание на основной сфере деятельности, тем более что выплата рекордной зарплаты до 2028 года увязывается с целым рядом амбициозных задач, о которых говорил сам Маск.

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