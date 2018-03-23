Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 марта принял участие и выступил на мероприятии высокого уровня по случаю начала Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы» в Нью-Йорке.

В своем выступлении лидер Таджикистана отметил, что сегодня трудно представить себе регион мира, где не было бы трудностей в области водных ресурсов, "ибо все направления и сферы человеческой деятельности тесно связаны с водными ресурсами", сообщает пресс-служба таджикского лидера.

пресс-служба президента РТ

«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» нацелено на осуществление задач в области водных ресурсов и создает широкую платформу для наращивания накопленного опыта и сотрудничества в этой области. Более того, новое Десятилетие будет способствовать плавному переходу к осуществлению Целей устойчивого развития. Мы надеемся, что Десятилетие и его механизмы осуществления и мониторинга будут содействовать координации и повышению эффективности предпринимаемых мер и шагов на пути к достижению комплексного управления водными ресурсами. При этом хотел бы отметить, что действующие механизмы взаимодействия и партнерства нуждаются в усовершенствовании», - отметил Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана подчеркнул, что по причине изменения климата планеты за последние несколько десятилетий 20-го века в Таджикистане исчезли более 1000 ледников, т.е. более 30% от их объема, и эта тенденция неуклонно продолжается в 21 веке.

Только ледник Федченко – крупнейший континентальный ледник, по словам Рахмона, за этот период отступил почти на один километр, а по площади уменьшился на 11 квадратных километров, потеряв в объеме около два кубических километра льда.

В связи с воздействием изменения климата за последние годы в Таджикистане, где 93% территории составляют горы, наблюдается учащение и рост интенсивности стихийных явлений, связанных с водными ресурсами, которые наносят огромный материальный и моральный ущерб республике.

"Стихийные бедствия также подрывают наши усилия по достижению Целей устойчивого развития и вызывают дополнительные трудности в сокращении бедности", - подчеркнул глава Таджикистана.

Он отметил, что за последние пятнадцать лет Таджикистан потратил около одного миллиарда долларов США на обеспечение доступа к безопасной воде и санитарии: в результате за последние пять лет около 1,2 миллиона человек получили доступ к улучшенным условиям водоснабжения, а 600 тысяч человек – к безопасной питьевой воде, отметил в своем выступлении таджикский президент.

пресс-служба президента РТ

В день праздника Навруз - 21 марта Эмомали Рахмон встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Генсек ООН отметил, что всесторонне поддерживает водные инициативы Таджикистана, и подчеркнул необходимость предотвращения изменения климата посредством использования возобновляемых источников энергии, которыми богат Таджикистан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus