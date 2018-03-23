В рамках подготовки к отборочному матчу Кубка Азии-2019 против сборной Филиппин, который состоится 27 марта в Маниле, национальная сборная Таджикистана на учебно-тренировочном сборе в Китае провела товарищескую встречу с молодежной сборной этой страны.

Игра прошла в среду, 21 марта, и завершилась победой китайской команды – 2:1. Счет в игре на 28-й минуте после подачи со штрафного в исполнении Фатхулло Фатхуллоева ударом головой открыл защитник Искандар Джалилов, выступающий за калининградскую «Балтику», сообщает официальный сайт ФФТ.

Во втором тайме главный тренер нашей сборной Хаким Фузайлов провел ряд замен, дав шанс поиграть всем игрокам. На 80-й минуте прихрамывая поле покинул Дилшод Восиев, а несколько минут спустя Нозим Бободжонов из-за повреждения вынужден был досрочно завершить матч. Поскольку лимит замен уже был исчерпан, в итоге концовку поединка наша сборная вынуждена была завершить вдевятером. Молодежная сборная Китая под занавес поединка не только сравняла счет, но и вырвала победу в добавленное арбитром время.

Контрольная игра против Китая дала пищу для размышления главному тренеру сборной Таджикистана Хакиму Фузайлова и показала, над чем нашей команде еще предстоит поработать в оставшееся время до отборочного матча против сборной Филиппин, который пройдет 27 марта в Маниле.