По туркменскому телевидению был показан видеоролик с песнями Гурбангулы Бердымухамедова, которые стали подарком для женщин Туркменистана. Видео размещено на канале YouTube издания «Хроника Туркменистана».

Выступление было приурочено к 8 Марта, однако по туркменскому телевидению концерт показали на 10 дней позже. Бердымухамедов исполнил на гитаре свои композиции, а также популярную в 80-е годы песню «Каракум» группы «Круг», сообщает CA-NEWS (TM).



Концерт, посвященный Международному женскому дню, в тот день действительно показывали, однако клипа с участием президента или упоминаний о поющем главе государства не было.