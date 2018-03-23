Американский лидер Дональд Трамп в четверг подписал меморандум о торговых мерах в отношении Пекина, сказав, что дефицит торгового баланса США с Китаем, составляющий около $504 миллиардов, «вышел из-под контроля», и предупредив о «тяжелой ситуации с кражей интеллектуальной собственности», сообщает со ссылкой на Reuters CA-NEWS.

Трамп объявил о принятии мер в отношении Китая в рамках раздела 301 закона о торговле. По словам американского лидера, он попросил Китай немедленно сократить профицит торгового баланса с США на $100 миллиардов.

«Это крупнейший дефицит какой-либо страны в мировой истории. Он вышел из-под контроля», - сказал Трамп перед подписанием меморандума.



«Мы также наблюдаем ужасную ситуацию с кражей интеллектуальной собственности, что тоже выражается в (потере) сотен миллиардов долларов».



Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сказал, что Вашингтон пришел к выводу о том, что Китай проводит политику насильственного перемещения технологий, и Трамп решил ввести пошлины на импорт соответствующих китайских товаров. Лайтхайзер добавил, что Трамп также введет в отношении Китая ограничения на инвестиции, связанные с технологиями.



Как сообщает Би-би-си, в четверг министерство торговли Китая заявило, что готово принять контрмеры против новых американских тарифов.



«Китай не будет сидеть сложа руки, в то время как его законным правам и интересам наносится ущерб, и, несомненно, предпримет все необходимые меры для того, чтобы решительно защитить свои законные права и интересы», - говорится в заявлении министерства.



Газета Wall Street Journal пишет, что Китай готовится ввести тарифы на американские товары, производимые, в первую очередь, в тех штатах, где преобладают сторонники Трампа.



Тем временем в среду Всемирная торговая организация постановила, что США не полностью выполнили решение ВТО 2014 года, согласно которому Вашингтон незаконно наложил тарифы на ряд китайских товаров.



Министерство торговли Китая заявило, что это решение ВТО «доказывает, что американская сторона нарушает правила ВТО».



Но в прошлом ВТО также принимала решения не в пользу Китая. Так, в январе организация постановила, что Китай должен понизить свои тарифы на курятину, импортируемую из США.

Подробнее: ca-news.org/news:1438431?f=cp