В течение ближайшего десятилетия количество пластика в морях и океанах может увеличиться втрое, если не принять решительных мер, говорится в докладе организации Foresight для британского правительства, передает Би-би-си, на котрое ссылается CA-NEWS.



Пластиковый мусор - лишь одна из проблем, угрожающих мировому океану, наряду с повышением морского уровня, температуры воды и загрязнением водной среды.

Вместе с тем, в отчете "Будущее мирового океана", подготовленном по заданию правительства Великобритании, говорится о возможностях получения прибыли от "океанской экономики".



По прогнозам, доходы в этой сфере вырастут вдвое и достигнут 2 триллионов фунтов к 2030 году.



Авторы исследования настаивают на том, что человечество нуждается в серьезном углублении своих знаний об океане. По их мнению, миссия к "планете Океан" не менее важна, чем экспедиции на Луну и Марс.

Отчеты Foresight создаются экспертами для того, чтобы в общих чертах познакомить министров правительства с ситуацией в той или иной сфере и предоставить кратко- и среднесрочный прогноз. Данный отчет адресован чиновникам четырех различных министерств. Его авторы считают необходимым объединение усилий нескольких ведомств в рамках общей политики освоения и охраны океана.



Один из авторов доклада, профессор Эдвард Хилл из Британского национального океанографического центра, сказал в интервью Би-би-си: "Океан критически важен для будущего нашей экономики. Девять миллиардов человек нуждаются в нем, как в источнике продовольствия. А нам так мало известно о его нынешнем состоянии".

"Мы тратим огромные деньги на исследование космоса, проявляем небывалый энтузиазм, организуя космические экспедиции, при том, что мы исследуем безжизненное пространство. А океан наполнен жизнью. Нам необходима экспедиция к "планете Океан", - говорит профессор Хилл.

Другой исследователь - ведущий ученый департамента охраны окружающей стреды британского правительства Иэн Бойд - соглашается: "С океаном дела обстоят, как в поговорке - "с глаз долой, из сердца вон".

"Это непрерывный процесс - новые открытия влекут за собой необходимость новых исследований, и мы - ученые - не всегда за этим процессом успеваем. Я подозреваю, что и законодательство в этом вопросе отстает", - рассказал он Би-би-си.



Эксперт говорит, что морские ветрогенераторы, нефтяные платформы и объекты добычи различных ископаемых появляются тут и там в малоисследованных областях океана. "Ученые должны попасть туда раньше бизнесменов, или, по крайней мере, вместе с ними, чтобы обеспечить надлежащий контроль над деятельностью компаний".



В докладе отмечаются многие проблемы, в том числе выражается обеспокоенность по поводу пластикового мусора, объемы которого в океане, по прогнозам, будут расти в период между 2015 и 2025 годами.



Документ также подчеркивает многообразие угроз, которым подвергается океан: здесь и пестициды в сточных водах, и удобрения с ферм, и промышленные токсины, и отходы фармацевтических производств.

Авторы подчеркивают, что если правительствам удастся найти пути спасения биологического разнообразия океана, они могут получить многочисленные выгоды от его освоения, в том числе новые сырьевые ресурсы, или даже лекарство от рака.



Согласно прогнозам авторов исследования, самыми динамично развивающимися отраслями "океанской экономики" станут использование энергии морского ветра, разведение и выращивание различных аквакультур (рыбы, водорослей и др.) и переработка рыбы. Ожидается также увеличение объемов промышленного лова рыбы.



Этот последний пункт особенно тревожит Рэйчел Джонс - океанолога Лондонского зоопарка. В беседе с корреспондентом Би-би-си она делится своими сомнениями: "Учитывая, что уже сейчас 90% всей добычи рыбы находится на уровне лимитов, установленных биологами, или даже превышает их - совершенно непонятно, о каком увеличении объема рыболовного промысла может идти речь".