Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 21 марта принял участие в торжествах по случаю Навруза в Самарканде.

Праздник прошел в парке культуры и отдыха имени Алишера Навои: здесь состоялись представления и выставки, отображающие потенциал области, обычаи и традиции городов и районов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию установленного в этом парке памятника Алишеру Навои и Абдурахману Джами. Эти поэты, являющиеся выдающимися представителями узбекской и таджикской литературы, были современниками и единомышленниками. Их творческое наследие сегодня служит важным средством укрепления отношений дружбы и братства народов Узбекистана и Таджикистана.

Фото с сайта пресс-службы главы Согдийской области

В праздничных торжествах в Самарканде приняли участие и гости из Таджикистана. В беседе с ними президент Узбекистана отметил, что духовное наследие предков является общим достоянием наших народов, их изучение способствует укреплению издревле дружеских и добрососедских отношений, подчеркивает пресс-служба узбекского лидера.

Между тем, как сообщает пресс-служба главы Согда, в торжествах, посвященных Наврузу в Самарканде, приняли участие 18 ученых, писателей, поэтов, журналистов и артистов из Согдийской области Таджикистана.

Фото с сайта пресс-службы главы Согдийской области

Перед участникам торжеств посвященных Наврузу в Самарканде выступили народные поэты Таджикистана Ахмадджон Рахматзод, Нурмухаммад Ниёзи, народный артист СССР Джурабек Муродов, ректор Худжандского госуниверситета, сенатор Таджикистана Джамшед Джуразода.

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