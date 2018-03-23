Навруз - праздник международный, каждый год его отмечают не только в Таджикистане, но и в других странах. Мы решили съездить в Узбекистан и посмотреть, как наши соседи празднуют наступление весны.

Диана Нуроншоева 1 /17

В этом году торжественные мероприятия по встрече Навруза прошли в Самарканде. В них принял участие президент республики Шавкат Мирзиёев.

В городе чувствуется оживление и весенняя суета. Восточные красавицы в ярких нарядах приветливо улыбаются и встречают гостей из разных уголков мира.

Приехали на праздник в Самарканд и гости из Согдийской области Таджикистана - 18 ученых, писателей, поэтов, журналистов и артистов, которых тепло поприветствовал лидер соседнего Узбекистана.

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