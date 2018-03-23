Душанбинский автовокзал ждет разрешения на рейсы в Узбекистан

Автобусное сообщение между некоторыми городами Таджикистана и Узбекистана возобновится с середины апреля.

Автобусы будут отправляться из Душанбе в узбекские города Денау и Термез, из Пенджикента - в Самарканд и из Худжанда - в Ташкент и Фергану.

Тарифы на проезд в автобусах и график их движения сейчас находятся на стадии согласования, сообщил «АП» источник в транспортном секторе правительство Таджикистана.

Пассажирские рейсы в города Узбекистана будет совершать таджикская компания «Asian Express Terminal», а узбекская компания будет известна в ближайшее время.

У пассажиров автобусов при пересечении госграницы Таджикистана и Узбекистана проблем не будет, заверяют таджикские погранвойска.

"На территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля продолжат свое путешествие", - сообщил "АП" пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году.

С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение.

В начале марта между странами был снят визовый режим, и граждане двух соседних республик отныне могут беспрепятственно ездить друг к другу в гости без визы сроком на 30 дней.

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