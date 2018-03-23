Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 марта подписал в Нью-Йорке Конвенцию ООН о правах инвалидов. На церемонии подписания Конвенции присутствовал Заместитель генерального секретаря ООН Мигель де Серпа Суарес, сообщает пресс-служба главы государства.

Конвенция ООН о правах инвалидов была принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в законную силу 3 мая 2008 года после того, как Конвенцию поддержали 20 государств мира. По состоянию на ноябрь 2017 года, участниками Конвенции ООН о правах инвалидов являются 175 стран мира.

В Таджикистане люди с инвалидностью делятся на несколько категорий: инвалиды войны и лица, приравненные к ним, инвалиды общего заболевания, инвалиды профессионального заболевания, инвалиды трудового увечья, инвалиды-ликвидаторы Чернобыльской АЭС, инвалиды военной службы и дети-инвалиды.

На сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано более 150 тыс. людей с инвалидностью, в том числе около 26 тыс. детей.

В 2016 году правительством Таджикистана была принята «Национальная программа реабилитации инвалидов на 2017-2020 годы».

Данная программа носит социальный и антикризисный характер, её реализация будет осуществляться с учетом целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций до 2030 года.

Программа в основном направлена на усиление социальной защищенности инвалидов, в том числе их медицинской и социальной реабилитации.

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