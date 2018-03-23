Сотрудники ОГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе в дни празднования Навруза задержали пятырех водителей, которые находились за рулем автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них - водитель общественного траспорта.

Как сообщает пресс-центр столичной милиции, Далер Сафаров - водитель автомашины марки «Хундай Старекс», госномер 0682ТТ05, обслуживающий пассажиров по городскому маршруту №28, был задержан пьяным. В отношении него будут предприняты меры.

Кроме того, как сообщает городская милиция, в преддверии Навруза сотрудники столичного ГАИ составили протоколы в отношении 286 водителей общественного транспорта, которые нарушили нормы посадки пассажиров в салоны маршруток.

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