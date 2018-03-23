22 марта отмечался Всемирный день воды: это хороший повод рассказать то, чего вы не знали о центральноазиатских фонтанах.

"Открытая Азия онлайн" собрала истории о четырех невероятных фонтанах, которые стоит увидеть.

Солнечные рыбки

Пожалуй, самый известный в Бишкеке - фонтан на пересечении улиц Токтогула и Абдрахманова «Сказка», или, как его сейчас называют, «Солнечные рыбки». Фонтан был установлен 35 лет назад, 10 из которых он не включался, покрывался грязью, пылью и солями и постепенно разрушался. В прошлом году его отремонтировали, и сказочный облик фонтана был восстановлен.

“Солнечные рыбки” изначально задумывался и создавался для детей. Появление фонтана связано с благоустройством территории многоэтажного жилого дома "Иссык-Куль", тоже уникального в своем роде. Строительство фонтана, изображающего фигуры волшебных рыбок, сказочных чудовищ, смешного солнца, растопырившего свои лучи, как пальцы детской ручки, закончилось в 1982 году. Его автором был первый в Киргизской ССР дизайнер Владимир Кругман, прибывший в конце 60-х из Ленинграда выпускником художественного училища. Он лично сам руками колол и укладывал смальту на фонтане (цветное непрозрачное «глушеное»стекло).

Сегодня практически никто в Кыргызстане не знает драматической истории его создания… По существовавшим тогда нормам исполнителем заказа горисполкома был Худфонд Союза художников республики. Он и должен был оплачивать художественные работы. Судьба проекта напрямую зависела от тогдашнего председателя совета Алексея Каменского и главного художника Худфонда — Алексея Мисюрева. Высокому культурному начальству не нравились ни сам Кругман, и его творчество, ни тем более его фонтан. Однако чиновники высшего ранга после вмешательства Москвы разрешили начать его возведение, но в разгар строительства неожиданно на объекте появляются члены художественного совета и отказываются принимать работу. “Мэтры” нашли ее “неудовлетворительной” по композиции, пластике и даже цветовому решению. Им показалось все слишком пестрым и "ярмарочным". Требовали “погасить” цвет, убрать “лишних” персонажей. Владимиру Кругману пришлось немного изменить композицию фонтана.

Строительство продолжилось… Дизайнер улетел в Киев на завод, где изготовлялась цветная смальта. Набрав нужное количество материала разных цветов и оттенков, необходимых для покрытия бетонных форм, он с грузчиками погрузил смальту в железнодорожный вагон, который ушёл в Кыргызстан. Уже возвратившись в республику, автор проекта испытал шок и ужас: вся смальта была разгружена не на площадке строительного управления, а на складе художественного фонда.

Автор проекта Владимир Кругман / Фото: Эгон Юнге

После его приезда, вновь совершенно неожиданно, на стройке появляются председатель Союза художников Киргизии, члены худсовета и люди из Министерства культуры и начинают решать вопрос, что же делать с почти построенным фонтаном. Было предложено срочно пригнать бульдозер и разрушить, сравнять с землей все формы. Затем был изготовлен протокол, где дизайнер был назван "безродным космополитом, пропагандирующим загнивающую буржуазную культуру, оказывающим дурное влияние на молодое поколение". И ещё много чего в том же духе! Самое интересное было в конце. Высокая комиссия рекомендовала «лишить Кругмана права выполнять ответственные творческие работы на три года»… (из воспоминаний Владимира Кругмана).

И все же Владимиру Кругману удалось совершить в Кыргызстане маленькую культурную революцию. Спустя четыре года автор завершает свой многострадальный фонтан.

Сегодня архитекторы и творческая интеллигенция страны считают “Солнечных рыбок” одним из лучших произведений скульптурно-мозаичного искусства в республике. Самому автору уже за 80, и живет он в Германии. Кругман уехал из Бишкека в Санкт-Петербург, еще когда город носил имя Фрунзе. А оттуда уже эмигрировал в ФРГ.

Хлопковая коробочка

Первый большой фонтан был установлен на главной Театральной площади Ташкента после строительства театра оперы и балета им. А. Навои более полувека назад. Архитекторам А. Щусеву, В. Архангельскому и Л. Карашу удалось совместить в нем европейские элементы и яркий национальный колорит. Посредине восьмигранного бассейна из темного мрамора, напоминающего узбекский орнамент, возвысилась раскрытая хлопковая коробочка - символ Узбекистана.

Его строительство началось в 1947 году. Для этого были привлечены японские военнопленные. Очевидцы, присутствующие при строительстве, рассказывали, как ловко японцы воздвигали объект: если под рукой не оказывалось мастерка, солдаты раскалывали кирпичи ребром ладони напополам. Японские мастера отличились не только техникой строительства, но и качеством: во время восьмибалльного землетрясения в 1966 году фонтан, как и здание театра, не пострадал.

В 2010 году “Хлопковую коробочку” решили обновить в дань современной моде и сделали его цветомузыкальным, то есть «танцующим». Уже восемь лет фонтан радует своих посетителей уникальным шоу - 125 зеркальных ламп расцвечивают в праздничные вечера струи воды всеми цветами радуги под романтические мелодии и восточные напевы.

С 2014 года в Узбекистане 1 мая официально объявлено Днем Фонтанов. В этот день около всех фонтанов столицы можно увидеть праздничные встречи с представителями кино, театра, а также народные гуляния.

Восточный календарь

«Восточный календарь» по праву считают лучшим фонтаном в Алматы, произведением искусства и символом города. Его ещё называют «Знаки зодиака». Он находится на пересечении улиц Пушкина и Шевченко, рядом с Академией Наук Казахстана.

Фонтан «Восточный календарь» / Фото с сайта Visitalmaty.kz

Дно фонтана украшает мозаика из смальты. В центре бассейна – солнце с 216 лучами, установленное на обелиске, а вокруг – 12 фигур, отлитых из бронзы. Они символизируют полный цикл 12-годичного восточного календаря. На самом деле фонтан наполнен куда более глубокой и самобытной идеей.

Он представляет собой традиционный календарь казахов (мүшел, мушель), за основу которого взято время оборота планеты Юпитер вокруг Солнца. Каждый его оборот равен приблизительно 12 годам. Этот календарный цикл соответствует физическим и психологическим изменениям, которые происходят с человеком каждые 12 лет. Поэтому казахи считают мүшел жас (следующий за каждым 12-летним циклом год – 13, 25, 37 и так далее) – очень важным, судьбоносным и даже опасным.

Поверье гласит, что 12-летние циклы – как звенья цепочки человеческой жизни; что в мүшел жас эти звенья соединяются; а такие места ведь всегда – самые тонкие. Поэтому считается, что в этом возрасте следует быть особенно осторожным: не совершать плохих поступков, не вредить окружающим – чтобы не перенести негативную энергию и опыт в следующий жизненный цикл.

Интересно отсчитывают и начало мүшел жас. Издревле новый год у казахов начинался не 1 января, а в Наурыз. Поэтому, если человеку исполнилось 25 лет, например, в феврале, принято думать, что он ещё не вступил в мүшел – это произойдёт 22 марта.

Существует также традиция войдя в мүшел жаз дарить кому-нибудь любимую вещь – чтобы год прошёл легче.

Это красивое поверье и стало концепцией фонтана. Идея принадлежала художнику Владимиру Твердохлебову. Он вспоминал, как это было: «Увидев Алма-Ату, я пришел в восторг. Такой чистый, зелёный, свежий город. Но фонтанов не было. И я предложил построить фонтан «12-годичный восточный календарь. В нем мне хотелось использовать звериный стиль искусства древних саков, скифов и других народностей, проживавших на территории нынешнего Казахстана…».

Работа над проектом началась в 1975 году, но построили фонтан только спустя шесть лет. Много времени заняло изучение литературы и консультации со специалистами.

Специалисты называют сооружение уникальным, удачно завершающим ансамбль сквера перед зданием Академии наук. Оно было признано одной из лучших работ в области парковой скульптуры за 1978-1982 годы на VI съезде Союза художников СССР.

Уже в эпоху независимости Казахстана этот фонтан много лет простоял недействующим. Что очень огорчало алматинцев. Теперь, к счастью, в нём снова журчит вода.

Фонтан имени 800-летия Москвы

Самый большой городской фонтан был разбит в центре Душанбе еще в сентябре 1947 года на театральной площади имени 800-летия Москвы. Он стал подарком российской столицы на свое 800-летие “за пролитую кровь сыновей Таджикистана в годы Великой Отечественной Войны”.



По словам историка Гафура Шерматова, фонтан предусматривался при проектировке театральной площади с учетом жаркого климата, чтобы у душанбинцев было место для отдыха. Сегодня его по праву считают первым крупным и красивейшим фонтаном в Душанбе.

Известно, что разработкой проекта площади занимался начальник управления по делам архитектуры при Совете Министров Таджикской ССР Дмитрий Билибин и его первый заместитель Хикмат Юлдашев. Площадь строили методом хашара – народной стройкой. В ней принимали участие студенты, рабочие, интеллигенция, служащие госучреждений - в целом 3 тысячи человек. Так народная стройка площади им. Москвы продолжалась ровно 2 месяца – она завершилась 6 ноября 1947 года, в канун 30-летия Великой Октябрьской революции. Она мигом стала любимым местом отдыха населения. Здесь же были открыты кафе, шашлычные.

В 2013 году душанбинские власти произвели реконструкцию фонтана на площади. Теперь это модернизированный разноцветный фонтан с цветомузыкой.